Haberler

Gürpınar'ın ilk kadın kaymakamı göreve başladı

Gürpınar'ın ilk kadın kaymakamı göreve başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Gürpınar ilçesine atanan Fatma Turhan Keser, ilçe tarihindeki ilk kadın kaymakam olarak görevine başladı. Vatandaş odaklı yönetim anlayışıyla çalışacağını belirten Keser, kamu hizmetlerinde etkinlik ve koordinasyonu öncelikli hedefleri arasında saydı.

Van'ın Gürpınar Kaymakamlığı görevine atanan Fatma Turhan Keser, görevine başladı.

Gürpınar Kaymakamlığı tarihinde görev yapan ilk kadın kaymakam olma unvanını taşıyan Keser, kaymakamlık binasında kurum amirleri ve kaymakamlık personeli tarafından karşılandı. Görevine başlayan Kaymakam Fatma Turhan Keser, ilçenin genel durumu hakkında ilk değerlendirmeleri alarak kamu hizmetlerinin etkin, hızlı ve vatandaş odaklı bir anlayışla yürütülmesi yönünde çalışmalarına başladı.

Vatandaş memnuniyetini esas alan bir yönetim anlayışıyla görev yapacaklarını belirten Fatma Turhan Keser, kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, kamu hizmetlerinin daha verimli sunulması ve ilçenin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sağlayacak çalışmaların öncelikleri arasında yer alacağını ifade etti. Fatma Turhan Keser, Gürpınar'ın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunarak geliştirilmesi; eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetler başta olmak üzere her alanda vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürüleceğini belirtti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor

Bir ilimiz alarm veriyor! Her yıl hızla eriyen nüfus ilçe kadar kaldı
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
Kulüpler Birliği'nde Ertuğrul Doğan kararı

Kulüplerin yoğun baskısına dayanamayan Doğan, ''Tamam'' dedi

Küçükçekmece'de market sahibine kurşun yağmuru: İş yerinin önünde dehşeti yaşadı

Market sahibine kurşun yağmuru: İş yerinin önünde dehşeti yaşadı
Messi'ye savaş açan son isim Mbappe

Messi'ye savaş açan son isim Mbappe!
Arda Turan, futbolcularının adeta pestilini çıkardı

Bu hale gelmelerinin sebebi Arda Turan
Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu

2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu