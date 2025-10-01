Güney Kore Veri Merkezinde Yangın, 858 Terabayt Veriyi Yok Etti

Güney Kore İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçen hafta hükümete ait bir veri merkezinde çıkan yangının 191 bin devlet memuru tarafından sisteme yüklenen 274,6 milyar sayfa belgeye eşdeğer 858 terabayt (TB) hacmindeki resmi veriyi yok ettiği bildirildi.

Güney Kore, ülkenin Daejeon kentindeki Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi (NIRS) adlı veri merkezinde batarya patlaması sonucu çıkan yangının neden olduğu zararı telafi etmeye çalışırken, felaketin bilançosu netleşmeye başladı. Güney Kore İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 30 kamu kurumunda çalışan yaklaşık 191 bin devlet memurunun resmi belgeleri yüklemek için kullandığı "G-Drive" isimli bulut sisteminin yangında yok olan 96 adet birinci ve ikinci sınıf veri sistemi arasında yer aldığı bildirildi. Açıklamada, 274,6 milyar sayfa belgeye eşdeğer 858 terabayt (TB) hacmindeki resmi verinin yok olduğu aktarıldı.

"Sistem harici olarak yedeklenmediği için depolanan tüm belgeler kayboldu"

Kamu Hizmetleri Bürosu Genel Müdürü Lim Jeong-gyu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yok olan verileri geri getirmenin imkansız olduğunu belirterek, "Bu sistem harici olarak yedeklenmediği için burada depolanan tüm belgeler kayboldu ve bu verileri geri getirmenin hiçbir yolu yok" ifadelerini kullandı.

Devlet memurlarının kişisel iş dosyaları dışındaki daha hassas resmi belgelerin "G-Drive"ın yanı sıra "Onnara" adlı genel sisteme yedeklendiğini vurgulayan Lim, "Devletin işleyişine dair belgeler, 'Onnara' adlı sistem üzerinden ayrı bir raporlama ve onay sürecinden geçiyor. Dolayısıyla bu resmi belgeler her iki sistemde de depolanıyor. Onnara sistemi tamamen geri yüklendiğinde bu resmi belgelerin kurtarılmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Genel Müdür Lim Jeong-gyu, e-posta geçmişleri, basılı kopyalar ve son bir ay içinde oluşturulan yerel bilgisayar sürücülerinden elde edilen dosyalar da dahil olmak üzere mümkün olan en fazla sayıdaki resmi veriyi kurtardıklarını da sözlerine ekledi.

Güney Kore basını ise, yangın nedeniyle devre dışı kalan 647 çevrimiçi devlet hizmetinin 101'inin bugün yerel saatle 16.00 itibarıyla yeniden hizmete sokulduğunu duyurdu.

Veri merkezindeki yangın hayatı felç etmişti

Güney Kore'deki Ulusal Bilgi Kaynakları Servisi (NIRS) adlı veri merkezinde bir güç kaynağı bataryası 5'nci kattan zemin kata taşındığı sırada patlama meydana gelmişti. Patlama sonrasında çıkan yangın kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı. Yangın yaklaşık 10 saatlik çaba ile kontrol altına alınırken, para transferi, posta gönderimi ve devlet dairesi işlemleri dahil 647 çevrimiçi devlet hizmeti devre dışı kalmıştı. - SEUL