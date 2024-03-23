Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakım Bölümü Öğrencileri Yaşlılara Karanfil Dağıttı

Gümüşhane Üniversitesi Yaşlı Bakım Bölümü öğrencileri, Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaşlılara karanfil dağıttı.

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda Öğr. Gör. Hatice Oğuzhan ve Yaşlı Bakım Programı öğrencileri tarafından 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri kapsamında Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaşlılar ziyaret edildi. Günün anlam ve önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında öğrenciler bakıma muhtaç yaşlılarla sohbet ederek karanfil hediye etti. - GÜMÜŞHANE