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Gümüşhane'de şimşekler geceyi aydınlattı

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Gümüşhane'de dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte etkisini gösteren şimşekler geceyi aydınlattı. Gümüşhane'de dün gün boyu süren yağışlar gece saatlerinde etkisini arttırdı. Etkisini arttıran sağanak yağışla birlikte şimşekler de geceyi aydınlattı. Zafer Kumaş isimli vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde şimşeklerin etkisiyle aydınlanan havada Gümüşhane'nin simgesi olan Kuşakkaya dağının silüeti ortaya çıktı.

Gümüşhane'de şimşekler geceyi aydınlattı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte etkisini gösteren şimşekler geceyi aydınlattı.

Gümüşhane'de dün gün boyu süren yağışlar gece saatlerinde etkisini arttırdı. Etkisini arttıran sağanak yağışla birlikte şimşekler de geceyi aydınlattı. Zafer Kumaş isimli vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde şimşeklerin etkisiyle aydınlanan havada Gümüşhane'nin simgesi olan Kuşakkaya dağının silüeti ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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