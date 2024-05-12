Gümüşhane'de şimşekler geceyi aydınlattı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de dün gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte etkisini gösteren şimşekler geceyi aydınlattı.

Gümüşhane'de dün gün boyu süren yağışlar gece saatlerinde etkisini arttırdı. Etkisini arttıran sağanak yağışla birlikte şimşekler de geceyi aydınlattı. Zafer Kumaş isimli vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde şimşeklerin etkisiyle aydınlanan havada Gümüşhane'nin simgesi olan Kuşakkaya dağının silüeti ortaya çıktı.