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Gümüşhane'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı

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Gümüşhane'de Vali Alper Tanrısever başkanlığında mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği acil gündemiyle olağanüstü toplantı düzenlendi. Toplantıda mesleki eğitim konusuna dikkat çekilerek iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerinin alınması gerektiği vurgulandı.

Gümüşhane'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Alper Tanrısever başkanlığında mesleki eğitimde iş sağlığı ve güvenliği acil gündemiyle olağanüstü toplandı.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan genelgenin ardından Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya sektör ve kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan sunumun ardından konuşan Vali Alper Tanrısever, mesleki eğitim konusuna dikkat çekerek "Hepimizin mesleki eğitime destek vermesi, omuz vermesi, çocuklarımızı, gençlerimizi o yöne sevk etmesi, kollarına altın bilezik takması hepimizin bir vazifesi olması lazım" dedi.

Sadece öğrencilerin değil çalışan herkesin sağlıklarına yönelik iş güvenliği ve sağlığı tedbirlerinin alınmasını isteyen Vali Tanrısever, "Bu yapacağımız faaliyetleri işverenlerin başında bir engel, onlara bir baskı aracı olarak değil de onlara yön verici, rehberlik faaliyeti olarak değerlendirelim" diye konuştu.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli bilinç düzeyine sahip olunmadığının altını çizen Vali Tanrısever, denetimler aracılığıyla staj yapan öğrencilerin eğitim gördüğü işyerleri aracılığıyla Gümüşhane'de bu yönde bir farkındalık da oluşturulabileceğini belirtti.

"Mesleki eğitimde yeterli düzeyde değiliz"

Konuşmasında en fazla önem verdikleri konulardan birisinin de mesleki eğitim olduğunu vurgulayan Vali Tanrısever, "Mesleki eğitim konusunda yeterli düzeyde olmadığımızı hepimiz biliyoruz. Mesleki eğitim konusunda yeterli ekipmanımızın olmadığını da biliyoruz. Ama mesleki eğitim olmaksızın bir ülkenin kalkınmasının da mümkün olmayacağının da bilincindeyiz. Bu sebeple hepimizin mesleki eğitime destek vermesi, omuz vermesi, çocuklarımızı, gençlerimizi o yöne sevk etmesi, kollarına altın bilezik takması hepimizin bir vazifesi olması lazım" ifadelerini kullandı.

"Topyekun olarak bu işin altına elimizi değil gövdemizi koymamız lazım"

Her alanda uzman personele ihtiyaç duyulan Türkiye'de en fazla bulunan personel tipinin "Her işi yapan personel" olduğunu kaydeden Vali Tanrısever, "Çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz lazım. Bunun için ne sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ne Milli Eğitim, ne Özel İdare, ne bir başkası. Topyekun bir şey yapmamız lazım, bu işin altına elimizi değil gövdemizi koymamız lazım. Çocuklarımızı nitelikli personel, nitelikli çalışan haline getirmemiz lazım. Çocuğumuz okuldan mezun olduğu vakit çok iyi bir kaynak ustası olsun, çok iyi bir CNC ustası olsun. Koluna altın bileziğini taksın, istediği firmada çalışsın. Ama bu eğitimi alırken çocuklarımızın tırnakların ucuna dahi zarar gelmesin. Amacımız, niyetimiz budur. Yoksa işletmeleri dövmek, onların üzerinde denetim mekanizmasını çalıştırarak onları iş yapmaz hale getirmek değil. İş sağlığı ve güvenliği konusunda da farkındalık oluşturmaktır" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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