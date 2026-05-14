Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda çalışmalar sürüyor

Gümüşhane-Bayburt Havalimanı projesinde çalışmalar hedeflenen takvim doğrultusunda devam ederken Gümüşhane ve Bayburt valileri proje alanında incelemelerde bulundu.

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay ve Bayburt Valisi Mustafa Eldivan beraberindeki protokol üyeleri ve yetkililer ile birlikte havalimanı sahasında incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan valiler, projenin bölge için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bölge için kritik yatırımlardan biri olarak gösterilen havalimanında fiziksel altyapının büyük ölçüde tamamlandığı, 3 kilometrelik pistin ise hazır hale getirildiği belirtildi. Uluslararası standartlara uygun şekilde inşa edilen projede çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü ifade edildi.

Yetkililer, havalimanının 2026 yılının son çeyreğinde tam kapasiteyle hizmete açılmasının planlandığını kaydederken, projenin bölgedeki ulaşım imkanlarını güçlendirmesi ve ekonomik canlılığa katkı sunması bekleniyor.

"Uluslararası standartlarda bir havalimanı inşa ediliyor"

Bölgede incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, "Bayburt valimizle ve yetkili arkadaşlarımızla beraber bu bölge için çok önem arz eden Bayburt-Gümüşhane Havalimanı sahasındayız. Buradaki çalışmaları hem yerinde görmek hem de ilgili firma ve yetkililerimizden bilgi almak için buraya geldik. Arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bu yılsonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Hem Cumhurbaşkanımızın hem de Ulaştırma Bakanımızın bu konuda yakın takipleri söz konusu. Biz de burada Sayın valimizle beraber bugün hem yetkililerden hem de çalışanlardan bilgi almak üzere bulunduk. Gerçekten havalimanı bölge için çok önem arz eden bir yatırım. Yaklaşık 28 bin metrekare civarında yapımı planlanan, 3 kilometre pist uzunluğuna sahip olan bu havalimanı; özellikle Bayburt, Gümüşhane ve Erzincan'a hitap edecek. İnşallah bir an önce tamamlanır ve bölge halkının hizmetine sunulur. Arkadaşlarımızın kazasız belasız çalışmalarını sürdürmeleri için gerekli uyarılarda da bulunduk. Hem güvenli şekilde çalışmalarını hem de işi zamanında ve en iyi şekilde tamamlamalarını önemsiyoruz. Sağ olsun arkadaşlarımız da güzel bir çalışma yürütüyor. Gördüğünüz gibi pist alanımız 3 kilometre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde, uluslararası standartlarda bir havalimanı inşa ediliyor. İnşallah bölge için hayırlı olur" dedi.

"Havalimanı için geri sayıma başladık"

Havalimanında fiziki olarak önemli bir ilerleme kaydedildiğinin altını çizen Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, "Bayburt-Gümüşhane Havalimanı ile ilgili artık biz de geri sayıma başladık. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Allah izin verirse 2026 yılının son çeyreğinde burası hizmete açılacak. Hem Bayburt hem de Gümüşhane sabırsızlıkla bekliyor. Tabii kamuoyunda zaman zaman spekülasyonlar oluyor; açılışın ertelendiği ya da bir yıl sonraya kaldığı yönünde iddialar ortaya atılıyor. Ancak Allah izin verirse havalimanı bu yıl içerisinde yetişecek. Şu anda fiziki olarak çok ciddi bir ilerleme kaydedildi. Altyapılar tamamlanıyor. Valimizin de bahsettiği 3 bin metrelik pistimiz tamamlanmış durumda. Bölge için çok önemli bir yatırım çünkü hem dışarıya göçü engelleyecek hem de gurbette yaşayan vatandaşlarımızın Gümüşhane'ye, Bayburt'a ve bölgeye daha kolay ulaşmasını sağlayacak. Bayburt ve Gümüşhane olarak bu havalimanının ayrı bir özelliği de var. Bayburt'a daha yakın ancak Gümüşhane sınırları içerisinde yer alıyor. Biliyorsunuz Bayburt ve Gümüşhane etle tırnak gibi ayrılmayan iki il. Bu yatırım sayesinde Bayburt ile Gümüşhane arasındaki dostluğun ve kardeşliğin daha da pekişeceğini düşünüyorum. Bölgemize ve bölge insanımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı