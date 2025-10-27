GTB Başkanlarından Cumhuriyet'in 102. yılı kutlama mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşu'nun 102. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GTB Başkanları mesajda, Cumhuriyetin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, milletimizin azmi ve kararlılığıyla inşa edilen en değerli miras olduğunu vurgulayarak, "29 Ekim 1923'te atılan büyük adım, milletimizin özgürlük ve çağdaşlık yolunda kararlılıkla yürüyüşünün simgesidir. Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil; milletimizin iradesinin, birlik ve dayanışma ruhunun ve özgürlük ideallerinin en somut ifadesidir. Bu mirasa sahip çıkmak, geçmişteki mücadeleleri unutmamak ve geleceğe kararlılıkla yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur. Cumhuriyet, bilimde ilerlemenin, eğitimde aydınlanmanın, sanatta ve ekonomide üretkenliğin temelidir. Bizler, iş dünyasının sorumluluğuyla, ekonomik büyüme, üretim ve istihdam yoluyla bu kazanımları güçlendirmeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi görev biliyoruz. Her yatırım ve proje, geçmişteki fedakarlıkların üzerine inşa edilen bu mirasa sahip çıkmanın bir göstergesidir. Cumhuriyetin ışığı, sadece bugünü değil, geleceği de şekillendiren bir rehberdir. Toplumun her kesiminin emeği ve katkısıyla güçlenen Türkiye, bu değerler sayesinde daha ileri taşınmaktadır. Eğitim, teknoloji ve sanayi alanında atılacak her adım, Cumhuriyetimizin kazanımlarını pekiştirecek ve ülkemizi uluslararası alanda daha da güçlü kılacaktır. Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyor; Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimizle kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP