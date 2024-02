GTB Başkanı Mehmet Akıncı, 6 Şubat Depremlerinin 1. Yıl Dönümü İçin Anma Mesajı Yayımladı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 6 Şubat depremlerinin 1'inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

GTB Başkanı Akıncı, asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle yad ederek, bir daha böylesi acılar yaşanmaması temennisinde bulundu.

Geride unutulmaz acılar ve kapanmaz yaralar bırakan deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlatan Akıncı, "Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve aralarında Gaziantep'in de bulunduğu 11 ilde can kayıplarına ve büyük yıkımlara sebebiyet veren 6 Şubat 2023 depreminin üzerinden tam bir yıl geçti. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremde maalesef 50 binin üzerinde canımızı kaybettik. Binlerce insanımız bu yıkımlarda yaralandı ve yakınlarını kaybetti. Büyük travmalara sebebiyet veren deprem felaketi geride sadece yıkılan binalar, yarım kalan hayaller değil aynı zamanda hiçbir zaman kapanmayacak derin yaralar da bıraktı. Hüznün kelimelerle ifade edilemediği bu dönemde, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın en büyük tesellisi tüm Türkiye'nin yaşanan bu zorluklar karşısında birlikte örnek bir duruş sergileyerek, tek yürek olması oldu. Zor bir sınavın verildiği, yaraların kardeşlik ruhu ve el birliğiyle sarıldığı bu süreçte, biz de Gaziantep Ticaret Borsası olarak her zaman depremzede kardeşlerimizin yanında olduk. Deprem sonrası GATEM bölgesinde bulunan borsamız hizmet binasını zaman kaybetmeden depremzede vatandaşlarımızın kullanımına açarak; barınma, yemek ve diğer temel ihtiyaçların karşılanması noktasında katkı sağladık. Bunun yanı sıra, AFAD Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda tüm kurumlarımızla birlikte ortak hareket ettik. Çatı kuruluşumuz TOBB ve diğer yerel yönetimlerimizle birlikte depremden fazla etkilenen bölgelere yönelik yardım kampanyaları düzenledik. İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde yer alan işletmelerimizde incelemelerde bulunarak iktisadi faaliyetlerin yeniden başlaması için ilgili bakanlarımıza hazırladığımız raporları sunduk. Bundan sonra da yine yeni başarı hikayeleri yazmak, şehrimizin ve bölgemizin toparlanma sürecine katkı sağlamak amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yaşanan bu zorlu süreçte dayanışma kültürüyle acılarımızı paylaşan, yardım elini uzatan, dualarında bizlere yer veren aziz milletimize, depremin ilk anından itibaren canları pahasına arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm resmi ve sivil kuruluşlara, gönüllülere ve bölgemizin yeniden toparlanması için tüm imkanlarını seferber eden kamu kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle yad ediyor, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Allah bizlere bir daha böylesi acılar yaşatmasın" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP