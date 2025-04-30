Görükle MTAL Öğrencileri Kestane Şekeri Üretimini İnceledi

Bursa Görükle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, kentin coğrafi işaretli ürünü olan kestane şekerinin üretim süreçlerini yerinde inceledi.

Fabrika gezisinde öğrencileri İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün ve Kalite Müdürü Ebru Aygün ağırladı. Akgün ve Aygün, öğrencilere üretim süreçleri hakkında detaylı bilgi verdi. Kestanenin işlenerek kestane şekerine dönüşüm süreci adım adım anlatıldı ve öğrenciler bu dönüşüm sürecini yerinde gözlemleme fırsatı buldu. Görükle MTAL öğrencileri ayrıca üretimde kullanılan makineleri yakından inceledi. Hijyen ve sanitasyon standartları ile kalite kontrol süreçleri hakkında yapılan bilgilendirmeler, öğrencilerin mesleki bilgi ve farkındalıklarının artmasına katkı sağladı.

Kardelen Kestane Şekeri dünya pazarında

Ziyarette konuşan İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, Kardelen markasıyla iç pazarda önemli bir konuma sahip olduklarını, Cardelion markasıyla da başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. 50'den fazla farklı ambalaj ve sade, çikolatalı, antep fıstıklı, cevizli, bademli kestane şekerini müşterilerine sunduklarını belirten Akgün, üretim süreçlerinde hijyen ve kalite belgelerine sahip olduklarını, üretimin uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı. Coğrafi işaret tesciline sahip olan Bursa kestane şekerinin, hem yerel hem de küresel pazarda Bursa'nın adını duyurduğunu ifade etti.

Hijyen ve kalite belgeleriyle güvenli üretim

Kalite Müdürü Ebru Aygün ise, üretim süreçlerinde hijyen ve sanitasyon kurallarına tam uyum sağlandığını, üretimde kalite öncelikli bir yaklaşım benimsediklerini belirtti. İlka Şekerleme'nin FSSC 22000 versiyon 6 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahip olduğunu aktaran Aygün, üretim aşamalarında her detayın bu standartlara göre kontrol edildiğini ve tüketicilere güvenli ürünler sunmayı ilke edindiklerini ifade etti.

Tarihi taş bina ve geçmişin izleri ilgi çekti

Gezinin dikkat çeken bir diğer durağı ise fabrikanın bahçesinde yer alan tarihi taş bina oldu. Öğrenciler, bu yapının içinde ve çevresinde sergilenen geçmiş dönemlere ait tarım aletleri ve ev eşyalarını inceleyerek, geleneksel üretim yöntemleri ile günümüz teknolojileri arasındaki farkları kıyaslama imkanı buldu.

Mesleki bilgi, kültürel duyarlılık ve değerler eğitimi bir arada

Bu etkinlik, Görükle MTAL'in "topluma değer katan, mesleğinde yetkin, erdemli nesiller yetiştirme" misyonu ile birebir örtüşürken; aynı zamanda "sürdürülebilirlik", "çevreye ve canlılara duyarlılık", "bireysel farklılıklara saygı" ve "öğrenci merkezli yaklaşım" gibi temel değerlerin pekişmesine de katkı sağladı.

Öğrenmenin Sınıf Dışında da Süregeldiği Bir Eğitim Anlayışı

Görükle MTAL yönetimi, öğrencilerin hem mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek hem de tarihi ve kültürel mirasa duyarlılık kazandırmak amacıyla bu tür etkinlikleri desteklemeye devam ettiklerini vurguladı. Okul, öğrenmenin sadece sınıf ortamında değil, yaşamın her alanında sürdüğüne inanarak, öğrencilerini aktif, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor. - BURSA