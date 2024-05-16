Adıyaman'da ikamet eden görme engelli kardeşler Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu.

Abdullah Bin Ümmü Mektum Görme Engelli Kuran Kursun da kursiyer olan Ayni Zeliha Çetindaş ve Fatma İzci isimli görme engelli kardeşler, "Vahyin muhatabı her kul akıl sahibidir ve Allaha kul olmaya engel yoktur" Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyasına destek verdi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle başlatılan "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası kapsamında Adıyaman Türkiye Diyanet Vakfı şubesine vekaletle kurban bağışında bulundu.

Adıyaman İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, engelli kardeşlerin bağışlarının çok anlamlı ve bir o kadar da teşvik edici bir bağış olduğunu belirterek görme engelli kardeşlerin bağışından dolayı kendilerine teşekkür etti. - ADIYAMAN