Görevini devraldığı gün ilk toplantısını gerçekleştirdi

BİLECİK (İHA) – Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden Bilecik Valiliği'ne yeni atanan Vali Şefik Aygöl, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

BİLECİK (İHA) – Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden Bilecik Valiliği'ne yeni atanan Vali Şefik Aygöl, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Görevi devraldığı gün ilk toplantısını kaymakamlarla gerçekleştiren Vali Şefik Aygöl yürütülen çalışmaları inceledi. Konuşmasında " Bilecik'i herkes bilecek" diyen Aygöl projeleri hayata geçirmek için devletin tüm imkanlarının seferber edileceğini duyurdu. Vali Şefik Aygöl kaymakamlar ile görüşerek geniş çaplı bir çalışma yürütmek istediğini belirtti. Bilecik'e atanmaktan onur duyduğunu dile getiren Vali Şefik Aygöl çalışmalara başladı. - BİLECİK