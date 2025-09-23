Haberler

Gölpazarı'nda İpek Yolu Kültür ve Sanat Festivali Coşkuyla Gerçekleşti

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen İpek Yolu Kültür ve Sanat Festivali, konserler, sergiler ve çeşitli etkinliklerle vatandaşların büyük ilgisini çekti. Vali Faik Oktay Sözer de festivale katılarak etkinlikleri yerinde takip etti.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen İpek Yolu Kültür ve Sanat Festivali, renkli etkinlikleriyle vatandaşların yoğun ilgisini çekti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen Gölpazarı İpek Yolu Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Renkli görüntülere sahne olan festival, konserlerden sergilere, halk oyunlarından doğa sporlarına, yöresel lezzet stantlarından çocuk etkinliklerine kadar geniş bir program yelpazesiyle dikkat çekti. Üç gün boyunca sürecek etkinliklerde vatandaşlar kültür, sanat ve sporla bir araya gelirken, Vali Sözer de festival alanını gezerek hemşerileriyle sohbet etti ve çeşitli etkinliklere katıldı.

Vali Sözer "Programda, festivalin Gölpazarı'na ve bölge turizmine canlılık katarak, organizasyona katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
