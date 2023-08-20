Gökdere'de çalışmalar devam ediyor

Yıldırım Belediyesi eskiyen ve ihtiyaçları karşılayamaz hale gelen Gökdere Pazar yenileyerek, ilçeye değer katacak bir sosyal yaşam alanına dönüştürüyor.

Tamamlandığında toplam 18 bin 160 metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek proje çerçevesinde modern pazar alanı, yürüyüş yolları ve açık otopark yer alacak. Devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Gökdere Pazar Alanı Projesi'nin bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, "İlçemizde en çok kullanılan pazarlardan biri olan Gökdere Pazarı; Meydancık, Davutdede, Yıldırım, Sinandede, Şükraniye, Hacıseyfettin, Selimzade gibi birçok mahalleye hizmet veriyor. Yıldırım'ın çehresini değiştirecek çalışmalar çerçevesinde Gökdere Pazar Alanı'nı sil baştan yeniliyoruz. Yürüyüş yolları ve açık otopark bulunacak Gökdere Pazar Alanı açıldığında ilçeye değer katacak" dedi. - BURSA