TMO'nun Hububat Alım Fiyatına Tepkiler Sürüyor… Gelecek Partili Aydoğmuş: "Çiftçinin Alın Terine, Emeğine Saygısızlıktır"

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) – Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanan buğday alım fiyatlarının yetersiz olduğunu, şeker pancarı başta olmak üzere diğer tarımsal ürünlerin alım fiyatlarının maliyetlerin altında açıklanmasının çiftçiyi tamamen ortadan kaldırabileceğini belirterek, "Buğdayda yaptığınız zulmü pancarda yapmayın. Çiftçiyi koruyun. Çiftçiyi ezmeyin. Alın terini yok etmeyin. Yazık günah. Bu ürünler kolay yetişmiyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2026 yılı için makarnalık ve ekmeklik buğday için ton başına 16 bin 500 TL, arpada ise ton başına 12 bin 750 TL ödeme yapacağını duyurdu.

TMO'nun belirlediği fiyata tepki gösteren Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, açıklanan rakamların çiftçinin artan maliyetlerini karşılamaktan uzak olduğuna dikkati çekerek, uygulanan tarım politikalarının üreticiyi her geçen gün daha da zor durumda bıraktığını söyledi.

Ekmeğin 15 liraya satıldığı bir ortamda, 1 kilogram buğday için açıklanan 16,5 liralık fiyatın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Aydoğmuş, hükümete çiftçinin emek verdiği alın teri döktüğü tarladan seslendi.

Aydoğmuş, "Bugün ekim zamanı ve biçim zamanı değil. Çiftçi emeğini ekmiş, alın terini dökmüş, ürünün çıkacağı zamanı bekliyor. Fakat biliyorsunuz geçen hafta hükümet buğday fiyatı açıkladı. 16 lira dedi ekmeklik buğdaya. Ekmeğin 15 lira olduğu bir yerde 1 kilo buğdayın 16 olması kadar saçma bir fiyatlandırma yok. Şu gördüğünüz alın terine, şu gördüğünüz emeğe saygısızlık bu, emeği gasptır. Bu emekten alacağın para senin alacağın devletin alacağı ya da almaya çalıştığı şey hırsızlıktır. Emeği çalmaktır" diye konuştu.

"BUĞDAYA VERİLEN TABAN FİYATIN YETERLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Aydoğmuş, çiftçi ekim yaptığı dönemde mazot fiyatlarının 80 liraya çıktığını, şimdi gerileyen mazot fiyatlarının hasat döneminde yine artırılma ihtimalinin bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Çiftçi şu ürünü alıp kilosunu 16 liradan satıp nasıl kar edecek? Gübre olmuş dünya para. Tohum olmuş dünya para. Mazot olmuş dünya para. Ocak ayında gelen zamlar, savaş bahanesiyle gelen zamlar mazotu 40 liradan 60 liraya 70-80 liraya kadar çıkarttı. Şu an 70 liradan mazot alacak çiftçi. Bunu bir de biçecek. Bunun biçim zamanında mazota zam getirirler yine, her zaman olduğu gibi. Çiftçiye vururlar. Onun için de buğdaya verilen taban fiyatın yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bu fiyat en az 20 lira olması lazım. Buğdaya verilen taban fiyatın en az 20 lira olması lazım. 20-25 bandında gider ise çiftçinin alın terinin hakkını vermiş olursunuz. Devlet milletinin hakkını verir. Çiftçisini korur. Bugün bir maliyet hesabı yaptığın zaman da 18-20 bandında bir maliyet çıkıyor ama devlet bunu atlayarak sabitliyor. Bu bile yanlış bir hesap. Onun için de çiftçinin alın terini gasp etmeyin. Çiftçiye hakkını verin. Çiftçinin tohumuna, gübresine verdiğin zammı, mazota verdiğin zammın yarısını buğdaya ver. Hepsini ver demiyoruz. Yarısını ver. Gübre bir yıl önce kaç liraydı? Bugün kaç lira hesabı yap. Ona yaptığın zammın yarısını çiftçiye ver. Bu kadar insaflı ol yani. İnsafsız olma."

"PANCAR FİYATININ EN AZ 5 BİN LİRA OLMASI LAZIM"

Yozgat bölgesinde hem buğday hem de şeker pancarı ekiminin yapıldığını kaydeden Aydoğmuş, şekerpancarı ekiminde kota sorunu yaşandığını söyledi.

Aydoğmuş, "Burada da malum kota sıkıntısı yaşanıyor. Yine pancar şefliği, pancar fabrikası çiftçiye sözleşmeli tarıma dayalı olarak da bir sıkıntı yaşatarak ekim yaptırıyor. Daha onu açılamadılar ama şimdiden söyleyelim, uyaralım: geçen yıl 2 bin 500-3 bin lira bandında fiyat verdiniz. Bu sene pancar fiyatının en az 5 bin lira olması lazım. Bakın en az 5 bin lira olması lazım. Pancarda yine gübre maliyeti, ilaçlama maliyeti, onun tarladan kaldırma maliyeti bunları koyduğumuz zaman 5 bin lira tonun bile yetmez. Kiloda 5 lira yetmez. Onun için de şimdiden uyaralım; buğday yaptığınız zulmü pancarda yapmayın. Çiftçiyi koruyun. Çiftçiyi ezmeyin. Alın terini yok etmeyin. Yazık günah. Bu ürünler kolay yetişmiyor. Burada emek var. Burada zahmet var. Pancar fiyatlarını açıklarken de şimdiden söyleyelim de 5 bin lira bandında fiyat açıklayın. Yazık günah, çiftçiyi ezmeyin" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA