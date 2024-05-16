Gediz Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Spor İlçe Müdürlüğü Duvarlarını Boyadı

Kütahya'da Gediz Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım Bölümü'nde eğitim gören öğrenciler, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün boş duvarlarına sportif figürler çizerek derslerde öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu.

Eskigediz Beldesi'nde bulunan mahalle fırınları, Gediz Meslek Yüksekokulu iç ve dış mekanlarında çalışmalar gerçekleştiren Gediz Meslek Yüksekokulu Grafik Tasarım öğrencileri bu kez de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün boş duvarlarına sportif figürler çizerek binaya renk kattılar. Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Rıfat Sarıoğlu'nun nezaretinde 48 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen boyama çalışmalarında öğrenciler derslerde öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldular. Öğrencilerinin özgün baskı dersinde teorik olarak öğrendiklerini burada uygulamalı olarak duvara çalıştıklarını belirten Öğretim Görevlisi Sarıoğlu, öğrencilere gelecek, iş gücü ve yeni öğrenilen bilgileri uygulamada kullanma açısından büyük bir beceri sağlandığını ifade etti.

"Derste planladığımız tasarımları bu uygulama alanında uyguladık"

Malzeme tedariğini Gediz İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü'nün karşıladığını dile getiren Sarıoğlu, "Grafik tasarım programı olarak zaman zaman uygulama çalışmaları yapıyoruz. Daha önce Eskigediz Beldesi'nde fırınları boyadık. Kendi okulumuzda iç ve dış mekan olarak çevre düzenlemesi şeklinde çalıştık. Öğrencilerimiz bunu çalışırken hem mutlu olmakta hem el becerilerini geliştirmekte. Dışarıya sipariş alarak parayla çalışan öğrencilerimiz var. Okul bittiği zaman öğrencilerimiz için de müthiş bir tecrübe oluyor. Memlekete gittiği zaman kimisi evinde balkonunu boyamakta, kimisi ücret dahilinde komşusunun evini boyamakta. Derste planladığımız tasarımları bu uygulama alanında uyguladık. Katılan öğrencilerimiz için büyük bir avantaj. Öğrenciler üniversitede öğrendiklerini eğer okul bitmeden uygulama alanına dökebilirse gelecekteki iş hayatları için onlara büyük bir artı olmakta. Grafik tasarım programı boya, cam, baskı, matbaa olsun yine medya alanında birçok alanda iş bulma olanağına sahip. Okulumuzu tercih edecek öğrencileri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Harika çizimleri gerçekleştiren öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz"

Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu Grafik ve Tasarım öğrencileri ile Gediz'deki spor sahalarını daha kullanılabilir hale getirdiklerini aktararak şunları söyledi:

"Grafik ve tasarım bölümü öğrencilerimiz değişik spor figürleri, atletizm, futbol, basketbol, voleybol, kick boks gibi bir figürü spor salonumuzun duvarlarına kendi el kabiliyetleri ve yetenekleri ile işliyorlar. Güzel bir proje. Gençlerimizin hem kendini geliştirmesi, hem üniversite ile birlik beraberlik içerisinde hareket etmemiz, hem de sportif alanları görmeleri ve sevmeleri açısından önemli bir sürecin içine giriyoruz. Öncelikle Gediz Meslek Yüksekokulu idaremize, Rıfat hocamıza ve birbirinden değerli harika çizimleri gerçekleştiren öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliyoruz."

"Bunu hem memleketimde hem de okuduğum yerde yapmak oldukça gurur verici"

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü duvarlarında çalışma yapan Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Grafik ve Tasarım öğrencilerden Eskişehirli Buse Kuşçu, "Özgün baskı dersimizde aldığımız teorik derslerimizi uygulamalı olarak bazı bölgelerde gerçekleştirmekteyiz. Bende bazı hocalarımızın da sayesinde kendim sipariş almaktayım. Aynı zamanda bunu hem memleketimde hem okuduğum yerde yapmak oldukça gurur verici" sözlerini kullandı.

"Tablo ve duvar resimlerinin hepsini öğretmenlerim sayesinde ilerletebildim"

Uygulama yapan Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencisi Filiz Baki ise, "Trabzon Vakfıkebir İlçesi'nde yapmış olduğum bazı uygulamalarla buraya kadar gelmiş birisiyim. Buraya geldiğimden beri öğretmenlerimle yapmış olduğum uygulamalarla kendimi daha iyi geliştirdiğimi hissediyor ve hala geliştiğimi düşünüyorum. Şu zamana kadar yaptığım o kadar çok resim var ki bunlarla geliştiğim için parayla yaptığım resimler var. Tablo ve duvar resimlerinin hepsini öğretmenlerim sayesinde ilerletebildim" şeklinde konuştu.

Öğrenciler Gediz Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesislerinde yaptıkları çalışmaları bir günde tamamladılar. - KÜTAHYA