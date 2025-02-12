Gaziantep Ticaret Odası'ndan Yenilikçi GTO Ticaret Ağı

Sunduğu hizmetler, yürüttüğü projeler ve gerçekleştirdiği ilklerle Gaziantep'e ve üyelerine değer katan Gaziantep Ticaret Odası (GTO), üyeleri arasındaki ticareti ve iş birliğini artırmak amacıyla "GTO Ticaret Ağı" platformunu hayata geçirdi.

Şehrin ekonomik gücünü dijitale taşıyan bu yenilikçi platform, işletmelerin daha geniş bir müşteri ve tedarikçi ağına erişmesini sağlarken, yerel iş bağlantılarını da güçlendirmeyi hedefliyor. "GTO Ticaret Ağı, yerel tedarik zincirini güçlendirerek üyelerimizin daha hızlı ve verimli ticaret yapmalarını desteklemek için tasarlandı" diyen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, platform hakkında, "GTO Ticaret Ağı üyelerimizin firmalarını tanıtmasına, ürün ve hizmetlerini sergilemesine, iş birlikleri kurmasına ve yeni pazarlara açılmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda, yerel tedarik zincirlerini güçlendirerek işletmelerin daha verimli ve hızlı ticaret yapmalarına destek oluyor. GTO olarak üyelerimizin ticaretini geliştirmek ve onlara yeni fırsatlar sunmak için çalışıyoruz. GTO Ticaret Ağı, firmalarımızın daha fazla iş bağlantısı kurmasını, Gaziantep'in üretim gücünü daha geniş kitlelere ulaştırmasını sağlayacak. İş dünyamızın dayanışmasını dijitale taşıyan bu platform, şehrimizin ekonomik dinamizmine büyük katkı sunacaktır" dedi.

"Biz çok güçlü bir ticaret ailesiyiz"

40 bine yakın üyelerinin olduğunu belirten Başkan Yıldırım, "Tedarik zincirinin ne denli önemli olduğunu her zaman vurguluyorduk. 40 bine yakın üyemizle biz çok güçlü bir ticaret ailesiyiz. Üyelerimizle, çalışanlarıyla, aileleriyle neredeyse şehrin tamamına hitap eden bir kurumuz. Bu gücü de etkin ve verimli kullanmamız gerektiği düşüncesiyle yola çıkarak üyelerimizin birbirleriyle iletişime geçebileceği, ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri ürün veya hizmet sağlayıcı firmayı bulabilecekleri, fiyat teklifleri alıp verebilecekleri GTO Ticaret Ağı'nı kurduk" ifadelerini kullandı.

"Üyelerimiz arasında kurulacak bu bağ, büyük fırsatlar oluşturacak"

Yıldırım, "Üyeler arasında güçlü bağlar, büyük fırsatlar" mottosuyla hayata geçirdikleri GTO Ticaret Ağı'na katılan GTO üyelerinin, ticari ilişkilerine yeni bir boyut kazandıracağını belirterek, "Üyelerimiz arasında kurulacak bu bağ, büyük fırsatlar oluşturacak. GTO üyeleri bu platforma kayıt olarak yeni ticari bağlantılar ve iş fırsatları elde edecek. Odamızın geniş kapsamlı veritabanı ve üye ağı sayesinde ihtiyaca uygun firmayla iletişime geçebilecek. Ben inanıyorum ki zamanla pek çok alışveriş bu platform üzerinde kurulacak ilişkiler neticesinde olacak. Üyelerimizin tedarik sorunu yaşamasına da engel olunacak. Bu vesileyle de bütün üyelerimizi platformumuza katılmaya, ticaretagi.gto.org.tr adresini ziyaret etmeye davet ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP