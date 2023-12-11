Gaziantep Ticaret Borsası GTB Akademi'den Girişimcilik Eğitimi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Akademi tarafından, hangi fikirlerin girişime dönüşebileceği ve izlenmesi gereken yol haritaları hakkında 'Girişimcilik Eğitimi' düzenlendi. GTB üyesi işletmelerin sektörel alanda ihtiyaç duydukları eğitim faaliyetlerini gerçekleştirerek, bu alanda destekleyici hizmetler sunan GTB Akademi, 2023 yılı eğitim serisini 'Girişimcilik Eğitimi' ile sürdürdü.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Akademi tarafından, hangi fikirlerin girişime dönüşebileceği ve izlenmesi gereken yol haritaları hakkında 'Girişimcilik Eğitimi' düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü Öğretim Görevlisi Yusuf Yıldız eğitimde; girişimcilik ekosistemi, inovasyon ve iş fikri kaynakları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

GTB üyesi işletmelerin sektörel alanda ihtiyaç duydukları eğitim faaliyetlerini gerçekleştirerek, bu alanda destekleyici hizmetler sunan GTB Akademi, 2023 yılı eğitim serisini 'Girişimcilik Eğitimi' ile sürdürdü.

GTB üyesi işletme temsilcileri ve girişimci adaylarının katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, Öğretim Görevlisi Yusuf Yıldız girişimcilik süreçleri ile ilgili paylaşımlarda bulundu.

Girişimciliğin, kişinin fikirlerini eyleme geçirmesi, kendi işini kurması ve bunun sonucunda ekonomik değer oluşturması olarak tanımlanabileceğini kaydeden Yıldız, girişimci bireylerin sayısının artmasının günümüzde artık ülkelerin üzerinde yoğunlaştığı öncelikli bir konu haline dönüştüğünü söyledi.

Konuşmasında, girişimciliğin doğası ve gelişimiyle ilgilide açıklamalarda bulunan Yıldız, "Girişimci eylem, muhtemel bir kar elde etme fırsatını içeren belirsizlik ortamında sezgisel bir karara yönelik davranıştır. Girişimci bir başka söyleyişle; un, yağ ve şekeri tedarik ederek helvayı yapan kişidir" dedi.

Girişimcilik faaliyetleri sonucunda, ürün ve hizmet yeniliğinin yanı sıra kaynakların yeniden düzenlenmesi ve istihdam oluşturulması gibi güçlü kazanımların elde edildiğini kaydeden Yıldız, bunların tümünün ulusal zenginliğe pozitif katkılar sağladığını söyledi.

Yıldız, yaklaşık 4 saat süren eğitimde katılımcılara, Türkiye'de girişimcilik ekosistemi, girişimci korkuları ve riskleri, girişimcilerin sıklıkla yaptığı hatalar, inovasyon, iş fikri kaynakları, yeni fikir oluşturma yöntemleri ve girişimcinin sosyal sorumlulukları ile ilgili bilgiler verdi.

Katılımcıların bilgi ve deneyimlerini paylaştığı, interaktif bir şekilde gerçekleşen eğitimde, ayrıca girişimcilikle ilgili güncel gelişmeler üzerine de istişareler yapıldı. - GAZİANTEP