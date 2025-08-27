Gaziantep'te Kurutmalık Sebze Sezonu Devam Ediyor

Gastronomi kenti Gaziantep'te geleneksel yemeklerinin vazgeçilmezi ve dünya mutfaklarının tercihi haline gelen sebze kurutmalık sezonu devam ederken kentin yüksek tepeleri kırmızı ve yeşile büründü. Yüksek kesimlerdeki eşsiz görüntü dron ile görüntülendi.

Gaziantep'te kışın tüketilmek amacıyla yaz aylarından itibaren hazırlanan ve son yıllarda da önemli bir ihraç ürünü haline dönüşerek dünya mutfaklarında yerini alan kurutmalık sebze sezonu devam ediyor. Türkiye'nin birçok bölgesine kurutulmuş biber, kabak ve patlıcan sevkiyatının yapıldığı kentte, devam eden kurutmalık sezonu nedeniyle kentin yüksek tepeleri kırmızı ve yeşile büründü. Yüksek kesimlerdeki eşsiz görüntü dron ile görüntülendi. Tahta tezgahlara asılan ve adeta görsel şölen oluşturan kurutmalık acı biberler, şehrin tepelerini adeta yeşil ve kırmızıya bürüdü.

İşçiler, ekmeklerini güneşten ve acıdan çıkarıyor

Sebze bahçelerinden toplandıktan sonra evlerde kadınlar tarafından önce oyulup, daha sonra ipliklere dizildikten sonra güneşte kurutulan biberleri hazırlayan işçiler, ekmeklerini adeta güneşten ve acıdan çıkarıyor. Haziran ayının ilk günlerinde başlayan kurutmalık sebze sezonu ekim ayının sonlarına kadar devam ediyor. Kentin yüksek kesimlerindeki tahta tezgahlara asılarak güneşe bırakılan biberler kenti adeta kırmızı ve yeşile bürürken, biberler havaların sıcaklığına göre 7 ile 10 günde kuruduktan sonra paketleniyor.

Kurutmalık biberler yurt dışına da ihraç ediliyor

Kuruması için güneşe bırakılan kırmızı ve yeşil biberler nedeniyle şehrin yüksek bölgeleri rengarenk bir görünüme kavuşurken, renkli görüntüler yoldan geçenlerinde dikkatini çekiyor. 40 dereceyi aşan sıcaklık altında özenle hazırlanan ve paketlenen kurutmalık biberler, daha sonrasında ise sofralardaki lezzete tat katmak için Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor. Kurutmalık biberler çeşitli ülkelere de ihraç ediliyor. Kentin en önemli geçim kaynaklarından biri olan kurutmalık biberin 50 adetlik demeti 150 ile 200 TL arasında satılıyor.

"Biberleri güneşte kurutuyoruz"

Yaz aylarında taze sebzelerin içlerinin temizlenerek güneş altında kurutulması ile hazırlanan ürünlerin hazırlanması için yoğun mesai harcadıklarını belirten kurutmalık sebze üreticisi İbrahim Halil Çay, bu yıl sezonunun iyi geçtiğini söyledi. Çay, Gaziantep'in eşsiz mutfak lezzetlerinin başında gelen ve genelde de dolma yapımında kullanılan kurutmalıkların gastronominin temelini oluşturduğunu belirterek, "Kurutmalık sebze sezonu Haziran ayı ile başlar. Mahalle arasında biberlerimizi düzenli olarak oyan ve temizleyen ablalarımız biberleri tek tek ipe dizer. İplere dizilen biberleri araçlarla toplar ve yüksek kesimlerdeki tahta tezgahlara asarız. Biberleri bu şekilde kurutuyoruz. Bu yıl yaz mevsimi çok sıcak geçtiği için güneşin biberleri yakmaması için üzerine hasır bez seriyoruz. Bu şekilde hem yanmasını engelliyoruz hem de biberler daha güzel kuruyor" dedi.

Gaziantep'in coğrafi tescilli lezzeti olan kurutmalıkları Türkiye'nin 81 ilindeki müşterilerinin yanı sıra Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye de ihraç ettiklerini bildiren Çay, yaz aylarında 40 dereceyi aşan sıcaklıklar ve düşük nem oranının kurutmalıklar için son derece elverişli bir ortam sağladığını belirtti.

"Biber fiyatları 150 ile 200 TL arasında değişiyor"

Kurutmalık sebze sezonunun başlaması ile kentin yüksek yerlerinde renk cümbüşü oluştuğunu dile getiren Çay, "Hayat şartları nedeniyle ekmeğimizi yakıcı güneşten ve acı biberden çıkarıyoruz. Çünkü biz böyle alıştık. Bu şekilde de devam ediyoruz. Hava ne kadar sıcakta olsa ve biber acı da olsa ekmek parası için işimizi severek yapıyoruz. Biber fiyatları 150 ile 200 TL arasında değişiyor" diye konuştu. - GAZİANTEP