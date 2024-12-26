Gaziantep Sanayi Odası 2024 Yılı Faaliyetlerini Değerlendirdi

Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) 2024 yılının son meclis toplantısı olan Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis ve Meslek Komite Üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 2024 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, 2025 yılı hedefleri, GSO'nun mevcut projeleri ve gündemdeki konular görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Gaziantepli sanayiciler olarak girişimciliğimiz ve üretkenliğimizle her zaman olduğu gibi elimizden gelenin fazlasını yaparak sanayimizi yenilikçi anlayışla yeni yılda da geliştirmek için devam edeceğiz. Bu anlamda 2024 yılındaki başarılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Başkanımız Adnan Ünverdi'ye, yönetim kuruluna, meclis ve komite üyelerimiz ile emek veren herkese teşekkür ediyor, yeni yılda gerçekleştirecekleri çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum. 2025 yılının şehrimize, ülkemize ve ekonomimize hayırlar getirmesini, ülkemizde ve tüm dünyada iyiliklerin ve güzelliklerin olduğu, savaşların olmadığı bir yıl olmasını temenni ediyorum" dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, 2024 yılının zorluklarla mücadele ile geçtiğini belirterek, "Geçtiğimiz yıl başlayan ve bu sene güncellenen Orta Vadeli Program kapsamında enflasyonla mücadele hedefleri doğrultusunda sıkılaştırma devam ediyor. Bu süreçte en başta finansmana erişimdeki güçlükler, maliyetlerin yüksek oluşu ve düşük kur politikaları sanayi üretimini derinden etkiledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim endeksi, ekim ayı verilerine göre sanayi üretimi yıllık yüzde 3,1 azalırken, son 5 aydır yıllık bazda gerileme devam ediyor. Dış ticarette ise en büyük pazarlarımız olan Avrupa'daki durgunluk, Ortadoğu'daki kargaşa, Rusya ve Ukrayna savaşı olumsuz etkisini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Yüksek maliyetler sebebiyle sektörel rekabette güç kaybetmeye başladıklarını dile getiren Ünverdi, "Ülkemizde artan girdi maliyetleri nedeniyle sanayicilerimiz ve ihracatçılarımız zorluk yaşarken; tekstil, konfeksiyon, ayakkabı gibi sektörlerimizde üretim uzak doğu ülkelerine kayıyor. Küresel jeopolitikte ve piyasalarda ocak ayı biraz daha belirleyici olacak. ABD'de Trump hükümetinin görevi devralmasının ardından ithalatta gümrük vergilerini artırmaya yönelik açıklamalarını hayata geçirmesi halinde yeni yılda uluslararası ticarette yeni bir döneme geçilecek. Küresel ticarette daralma ile birlikte ülkemiz adına zorluklar ve yeni fırsatları beraberinde getirmesi de muhtemel görünüyor. Gaziantep olarak en fazla etkileneceğimiz konulardan birisi de Suriye'de başlayan yeni dönem ve şehrimizdeki Suriyelilerin geri dönüşleridir. İlerleyen süreçte özellikle emek yoğun sektörlerde işçi kayıpları sebebiyle sıkıtılar yaşanabilir ama biz bunu bir süre sonra aşarız. Gaziantep sanayisi Suriyeliler gelmeden önce de vardı, onlar ülkelerine döndüğünde de yoluna devam edecektir" şeklinde konuştu.

2025 yılı beklentilerine de değinen Ünverdi, "Politika faizinde indirimler gerçekleşse de sıkılaştırma devam edecek. 2025 yılında yine zorlanmaya devam edeceğiz ancak yıl sonuna doğru bir toparlanma olmasını umut ediyoruz. Bu noktada özel sektörün özveri ve yaşadığı zorluklar karşısında kamu tarafında da tasarruf tedbirlerinin daha net görmek istiyoruz. Enflasyon ve kur arasında açılan makasın dikkate alınarak döviz kurunun rekabetçi hale gelmesi gerekiyor. Ticari kredilerin bir an önce maliyetlerinin düşürülmesi ve ulaşılabilir olması öncelikli beklentilerimiz arasında yer alıyor" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Sanayi Odası olarak yenilikçi projelerle firmaların teknolojik ve yeşil dönüşümü için çalışmayı sürdürdüklerine vurgu yapan Ünverdi, "Bu kapsamda Model Fabrikamızda, deprem bölgesindeki işletmelerimizin üretim verimliliklerinin iyileştirilmesi hedefiyle, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde yeni bir projeye başlıyoruz. İmalat nace koduna sahip işletmelerimize, üretimde verimliliği arttırmaya yönelik, ücretsiz olarak Model Fabrikamızda eğitim ve danışmanlık hizmeti vereceğiz. Bununla birlikte GSO Mesleki Eğitim Merkezimizde firmalarımızın yeşil dönüşümü için karbon ayak izi hesaplamalarını da yapmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar 78 firma ile yürütmüş olduğumuz çalışmalar kapsamında, bölgemizdeki tek çözüm ortağı olarak 20 firmamız ile protokol gerçekleştirdik ve yeşil dönüşüm yolculuğuna başladık" diye konuştu.

GSO Aralık Ayı Meclis Toplantısı, meclis ve meslek komite üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmelerinin ardından sona erdi. - GAZİANTEP