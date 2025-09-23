Gaziantep esnafı dört gözle kalenin ziyarete açılmasını bekliyor

Gaziantep esnafı ve halkı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören ve restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Gaziantep Kalesi'nin bir an önce ziyarete açılmasını istiyor.

Gaziantep'in simge yapılarından olan, 6'ıncı yüzyılda kent merkezine yapılan, Bizans, Memluklular ve Dulkadiroğulları dönemlerindeki birçok tarihi olay ile şehir için dönüm noktası olan Kurtuluş Savaşı'na şahitlik eden Gaziantep Kalesi, depremlerde ciddi hasar aldı.

Kültür Turizm Bakanlığı tarafından deprem sonrası ziyarete kapatılan tarihi kalenin yeniden faaliyete açılması için İl Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünce restorasyon ihalesi yapıldı ve kısa sürede çalışmalara başlandı.

Çalışmalar kısa bir süre önce tamamlandı

İlk olarak depremin etkisiyle kale eteklerine dağılan taşların yerinden kaldırıldığı, yazıt ve kitabelerin de tasnif edilerek tekrar kullanılmak üzere Zeugma Mozaik Müzesi deposunda koruma altına alındığı kalede hasar alan burç kısmı, surların restorasyonu ve zemindeki çatlakların dolgu çalışmaları kısa bir süre önce tamamlandı.

Depremlerde hasar gören Gaziantep'teki birçok tarihi yapı gibi deprem sonrası harabe görüntüsüyle hafızalara kazanan tarihi kalede güçlendirme ve restorasyon çalışmaları yaklaşık 3 yıl sürdü.

Esnaf ve turistler, dört gözle kalenin ziyarete açılacağı günü bekliyor

Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 11 şehri derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremlerinden en çok etkilenen Gaziantep'te, ciddi hasar alan 6 bin yıllık geçmişe sahip Gaziantep Kalesi'ndeki restorasyon çalışmalarının tamamlandığı belirtilirken, kale çevresindeki esnaf ve kenti ziyarete gelen turistler, dört gözle kalenin ziyarete açılacağı günü bekliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ciddi bir restorasyon süreci geçiren tarihi kale, yaklaşık 3 yıl süren titiz çalışmalar ve restorasyon sürecinin ardından deprem öncesindeki ihtişamlı görüntüsüne kavuşurken, kalede artık son rötuşlar yapılıyor.

Bakan Ersoy, tarihi kalede incelemelerde bulunmuştu

10 Eylül 2023 tarihinde Gaziantep'te restorasyonu tamamlanan tarihi yapıların açılışını yapmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi kalede incelemelerde bulunmuştu.

Restorasyonu tamamlanan tarihi yapılarla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Ersoy, "6 Şubat depreminin acısını ve kayıplarımızın hüznünü halen derinden hissediyoruz. Bu büyük felaketin ardından yaraları sarmak, şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak için var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Depremde zarar gören Zincirli Bedesten başta olmak üzere Balıklı Mescid ve Kütüphanesi, Şirvani Camii ve Gaziantep Kalesi'ni bakanlığımız öncülüğünde restore ederek şehrimize yeniden kazandırdık" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Ersoy'un açıklamalarının ardından yaklaşık 3 yıldır tarihi kalenin ziyarete kapalı olmasından dolayı zor günler geçiren kale çevresinde ve Kültür Yolu üzerinde bulunan esnaf başta olmak üzere kent halkını heyecan sardı.

Kaleyi gezemeden dönmek zorunda kaldılar

Restorasyon çalışmalarının tamamlandığı belirtilen kaleyi ziyarete gelen kimi ziyaretçiler, kalenin ziyarete açılmadığını görünce kaleyi gezemeden tekrar dönmek zorunda kaldı.

Tarihi Gaziantep Kalesi'nin en kısa sürede tekrar ziyarete açılmasını isteyen esnaf ve vatandaşlar, yetkililere çağrıda bulundu.

"Kalenin ziyarete açılmasını hızlandırmamız lazım"

Kalenin ziyarete kapalı olmasından dolayı bölgedeki esnafın işlerinin yarı yarıya düştüğüne dikkat çeken Gaziantep Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, "Tarihi kalemizin etrafındaki esnafın işleri kaleye bağlıdır. Çünkü kaleyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler bölge esnafından alışveriş yapıyor. Turistler Gaziantep'e müzeleri, kaleyi, pasajları ve Bakırcılar Çarşısı'nı gezmek için geliyorlar. Kalenin ziyarete açılması ne kadar gecikirse esnaf için o kadar olumsuz olur. Kale bir an önce ziyarete açılmalıdır. Kültür ve Turizm Bakanımız geçtiğimiz günlerde kalede incelemelerde bulundu. Kalenin bir an önce ziyarete açılmasını istiyoruz. Çünkü kale olsun, müzeler olsun; bu çevrenin bel kemiğidir. Onun için kalenin ziyarete açılmasını hızlandırmamız lazım" dedi.

"Dört gözle kalenin ziyarete açılmasını bekliyoruz"

Kalenin ziyarete kapalı olmasından dolayı esnaf olarak mağdur olduklarını belirten kale bölgesindeki esnaflardan Ramazan Toprak ise, "Şehrimizi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler, 'kale ne zaman ziyarete açılacak?' diye soruyor. Bizde restorasyon çalışmalarının halen devam ettiğini söylüyoruz. Bir an önce kalenin ziyarete açılmasını istiyoruz. Kale ziyarete açılırsa işlerimizde açılır. Dört gözle kalenin ziyarete açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

"Maalesef kaleyi yine göremedik"

Almanya'dan gelen gurbetçi vatandaşlardan İnci Polat, "2 yıl önce Gaziantep'e geldiğimizde de kalede restorasyon çalışmaları yapıyorlardı. Bu defa belki ziyarete açıktır diye kaleyi gezmeye geldik ama maalesef yine göremedik. Kalenin bir an önce ziyarete açılmasını istiyoruz. Çünkü kaleyi daha hiç görmedim" şeklinde konuştu.

"Kaleyi göremeden tekrar dönüyoruz ve üzgünüz"

Kaleyi gezemedikleri için çok üzgün olduklarını belirten Sevgi Naz, "Malatya'dan Gaziantep'i gezmeye geldim. Gaziantep Kalesi'ni gezmek ve görmek istedik. Fakat kalenin ziyarete kapalı olduğunu görünce üzüldük. Bir an evvel kalenin ziyarete açılmasını istiyoruz. Çocuklarla birlikte kaleyi görmek istedik ve bundan dolayı da ailecek geldik. Fakat kaleyi göremeden tekrar dönüyoruz ve üzgünüz" diye konuştu. - GAZİANTEP