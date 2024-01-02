Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kırsal mahalleleri ziyaret ederek yollara yapılan asfalt çalışmalarını inceledi.

Şahinbey ilçesine bağlı Dokur, Ozanlı, Ufacık kırsal mahallelerine ziyarette bulunan Başkan Fatma Şahin bu mahallelerin muhtarlarıyla birlikte asfalt yapılan yolları inceledi.

Altyapı belediyeciliği bitecek dedik ve bitti

Muhtarlara desteklerinden ve çalışmalarından dolayı teşekkürlerini aktaran Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ayırt etmeksizin kentin her bölgesinde eksiklerin tamamlanma çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Önce insan dedik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. Hiçbir köyü hiçbir köyden, hiçbir şehirdeki mahalleyi hiçbir mahalleden ayırt etmeyeceğiz' dedik. Bugün bunun sonuçlarını burada görüyoruz. Altyapı belediyeciliği bitecek dedik ve bitti. Hamdolsun. 'Yol medeniyettir, su medeniyettir' dedik. Bakın yeni bir yılın başlangıcındayız. Ben çocukken kar olurdu şimdi hava güneşli. Küresel ısınma var suyu iyi yönetmemiz lazım. Bu şehirde hem içme suyunu hem de sulama sularını iyi yönetiyoruz. Yeni dönemde inşallah daha da güçlü sulama sularını güneş enerjileriyle yapacağız. Yeni yılın başlangıcı. Bizim ekip gece gündüz demeden, yaz kış demeden sahada" diye konuştu.

Dokur Mahalle Muhtarı Süleyman Dağcı, Ozanlı Mahalle Muhtarı Mustafa Güçlü ve Ufacık Mahalle Muhtarı Şahin Karakeçi, Başkan Fatma Şahin'e ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne yapmış olduğu çalışmalar için teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdiler. İncelemenin ardından Başkan Şahin, muhtarların istek ve taleplerini de dinledi. - GAZİANTEP