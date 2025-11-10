Haberler

Gazeteciye Hiç Gitmediği Yerlerden Trafik Cezası Geldi

Güncelleme:
Sivas'ta yaşayan gazeteci Abdullah Yiğit, hiç gitmediği İzmir, Çeşme, Adana ve Pozantı gibi bölgelerden trafik cezası aldı. Ceza tebligatı üzerine hayrete düşen Yiğit, eşine durumu açıklarken zorluk yaşadığını ve itiraz edeceğini belirtti.

Sivas'ta ikamet eden gazeteciye hiç gitmediği turistik bölgelerden trafik cezası geldi, tecrübeli gazetecinin yorumu, "İyi ki eşim anlayışlı birisi, bu hata yuva yıkar" şeklinde oldu.

Sivas'ta ikamet eden gazeteci Abdullah Yiğit'e 3 gün önce trafik cezası tebligatı geldi. Tebligatta Yiğit'in adına tescilli otomobille geçtiğimiz yıl İzmir, Alaçatı, Çeşme, Adana ve Pozantı'da ücretli yoldan ücret ödemeden geçtiği belirtildi. Cezayı ödeyen Yiğit, o bölgelerde hiç bulunmadığını belirterek cezaya itiraz edeceğini açıkladı.

Yiğit, hiç bulunmadığı yerden gelen cezadan dolayı neredeyse evde eşiyle arasının açılacağını belirterek, "İlginç bir olay yaşadım. Nadir de olsa haberlerde okurduk, benim başıma geleceğini hiç düşünmezdim ama benimde başıma geldi. Hiç gitmediğim bir yerde aracımız plakasına ceza geldi. İki ay önce sattığım bir araçtı. Ne ben gittim ne de aracım gitti, eşim bile ondan habersiz gitmiş olabileceğimi düşündü, neredeyse eşimle aram açıldı" dedi.

"Bu hatalar mağdur edebilir"

Yiğit, başına gelen hatanın yüksek meblağlardan ödeme imkanı bulunmayan kişilerinde başına gelebileceğini ifade ederekp, "Bana gelen tebligatta ücretli otoyola girdiğim ama ücret ödemediğim belirtiliyor. Ben Sivas'ta ikamet etmeme rağmen İzmir, Alaçatı, Çeşme, Adana ve Pozantı ücretli geçişlerinden ücret ödemeden geçtiğim için ceza belgesi geldi. Mecburen ödemeyi yaptım, şimdide itirazımı yapacağım. 2024 yılının 7. ve 8. aylarında bu geçişlerin yapıldığı belirtilmiş. Bu tarihlerde ben Sivas'taydım. Hayretler içerisindeyim. Bu nasıl oluyor bilemiyorum. Küçük bir miktar geldi ama büyük bir miktarda gelebilirdi. Bu hatalar ödeyemeyecek gücü olanları mağdur edebilir" dedi.

"Eşim inanmasaydı hak verirdim, devletin imzalı, mühürlü evrakı"

Yiğit, eşinin anlayışlı bir kişi olduğunu ve kendisine inandığını vurgulayarak, "Maddi tarafı bir yana, interaktif yollarla ödenemediği için borcu ödeyebilmek için yarım günüm geçti. Eşim 'benden gizli mi gittin' şeklinde kinaye yaptı. Eşim anlayışlı bir eş olmasa, bana güvenmese izah edemezdim. 'devlet mi? Sen mi yalan söylüyorsun' diyebilirdi. Bu hatalar aile faciasına neden olabilir. Kişi kendini izah edemez. Devletin mühürlü belgesi var, plaka bana ait, bende olsam inanmam" diye konuştu. - SİVAS

