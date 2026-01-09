DGC Başkanı Boyacı: 'Gazetecilik Meslek Yasası acilen çıkarılmalıdır'

Denizli Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nuri Boyacı, sosyal medya ağları ve dijital medyanın giderek yaygınlaşması nedeniyle Gazetecilik Meslek Yasasının acilen çıkarılarak, gazetecilik mesleğinin yasal statüye kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Basın sektörünün ekonomik sorunların yanı sıra yasal düzenleme eksiklikleri, basın özgürlüğü, yetişmiş eleman sıkıntısı, teknik altyapı, istihdam ve etik değerlerin farkında olmadan ya da bilerek ötelenmesi gibi önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden DGC Başkanı Boyacı, "Gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen Gazetecilik Meslek Yasasına acilen ihtiyaç duyuyoruz. Ciddi bir sorumluluk taşıyan bu mesleği, yasal düzenleme olmadığı için dileyen herkes yapabilmektedir. Yeni kavramlarla daha karmaşıklaşan bu alan yeniden düzenlenmelidir. Gazeteci, sosyal medyayla hayatımıza giren Youtuber, influncer, sosyal medya fenomeni gibi tanımlardan ayrıştırılarak mesleki yetkinlik ve donamım kriterleri ile hak ettiği statüsüne kavuşturulmalıdır. 5953 Sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, yıpranma hakkından yıllık izinlere, tazminat hakkından fazla mesaiye kadar geniş bir yelpazede ele alınarak güncellenmelidir. Meslektaşlarımızın emeklilikte fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi için basın kartı şartı kaldırılmalıdır" diye konuştu.

"Dönüşüme uyum sağlamalıyız"

Demokrasilerde temel unsurlardan biri olan medyanın yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Boyacı, "Türk Ceza Kanunu, Basın Kanunu ve Dezenformasyon Yasasında basın özgürlüğünü kısıtlayıcı birçok madde yer alıyor. Öte yandan dijitalleşme, yapay zeka, sosyal medya ağlarının iletişimde neden olduğu yenilikler, geleneksel medyanın etkisini her geçen gün azaltmaktadır. Basın kuruluşlarının ve gazetecilerin yoğun emek harcayarak ürettikleri haber ve içerikler için telif ödemeyen bu küresel sosyal ağlar, başta Anadolu basını olmak üzere medya kuruluşlarının zor bir dönem yaşamasında da önemli bir pay üstlenmektedir. Bu dönüşüm sürecinde Anadolu basını küresel ağlar karşısında uğradığı haksız rekabet karşısında yasal düzenlemeler yapılarak korunmalı, küresel şirketlere bazı yükümlülükler sağlanmalıdır" dedi.

Anadolu basınına destekler sağlanmalı

Anadolu basınının zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan DGC Başkanı Boyacı, "Halkı bilgilendirmek için mesai mevhumu gözetmeksizin 24 saat görevini yapmaya çalışan basın mensupları, sendikal örgütlemeden, özlük haklarının iyileştirilmesine, görevini yaparken tehdit ve şiddete maruz kalmasından, mesleğinin itibarsızlaşmasına kadar çok sayıda olumsuzlukla karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle Anadolu basını artan maliyetler nedeniyle zor bir süreçten geçmektedir. Yüksek uydu kiraları, her geçen gün artan baskı maliyetleri, sosyal medyanın yaygınlaşması ile özel sektör reklam gelirlerindeki düşüşler basın kuruluşlarının ayakta kalmasını zorlaştırmaktadır. Yaşanan zorlu süreci aşmak için kamu kuruluşlarının yanı sıra meslek örgütleri de çözüm arayışlarına öncülük etmeli, basın kuruluşları ve çalışanları güç birliği yapmalı, değişime ayak uydurmalı. Tüm sorunlarımıza rağmen meslektaşlarımın Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, daha güzel şartlarda 10 Ocak'ları kutlamayı diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ