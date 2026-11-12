Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Formula 1 pilotu Hamilton, Refah'ta yardım tırlarının geciktirildiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Formula 1 pilotu Hamilton, Refah'ta yardım tırlarının geciktirildiğini söyledi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, dün Refah Sınır Kapısı ziyaretinin ardından İsrail'in sürdürdüğü 'soykırımı' kınayıp yardım tırlarının geçirilmesini istedi. Hamilton, bir tır şoförünün 12 saatten uzun süre beklediğini ve yardımların geri çevrildiğini aktardı.

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek geçiş noktası olan Refah Sınır Kapısı'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "İnsanların özgürlüklerinden, güvenliklerinden ve onurlarından mahrum bırakılması büyük bir adaletsizlik. Hiçbir insanın hayatı, bir başkasının hayatından daha az değerliymiş gibi muamele görmemeli" dedi.

Formula 1 pilotu Lewis Hamilton, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki tek geçiş noktası olan Refah Sınır Kapısı'na dün gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Hamilton paylaşımında yaptığı açıklamada, " İsrail'in sürdürdüğü soykırım korkunç boyutlarda. İnsanların özgürlüklerinden, güvenliklerinden ve onurlarından mahrum bırakılması büyük bir adaletsizlik. Hiçbir insanın hayatı, bir başkasının hayatından daha az değerliymiş gibi muamele görmemeli. İnsanları içeride tutmak için kilometrelerce uzanan duvarlar gördüm. Açık hava hapishanesini andıran bu yerin dışında dururken aklımdan geçen tek şey yardım etmek için içeri girebilmekti" dedi.

" İsrail, ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli"

Çok sayıda gıda yüklü tırın Refah Sınır Kapısı'nda içeri girebilmek için beklediğini belirten Hamilton, "Ancak bu tırların ülkeye girişine düzenli olarak izin verilmiyor ya da girişleri ciddi şekilde geciktiriliyor. Konuştuğum sıradaki ilk tırın şoförü, 12 saatten uzun süredir beklediğini söyledi. Yakındaki lojistik merkezinde yardım çalışanlarının yoğun çabasına tanık oldum. Ancak akıl almaz gerekçelerle geri çevrilen yardımları da gördüm. Uyku tulumları, ilk yardım çantaları, tıbbi ekipmanlar, tekerlekli sandalyeler, hatta çocuklar için futbol topları bile geri çevriliyor. İsrail, ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeli ve yardım tırlarının girişine izin vermeli. Bunun hiçbir bahanesi olamaz" ifadelerini kullandı.

"Onların yaşadığı acılara alışmamızı istemiyorum"

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından 2021 yılında şövalye unvanı verilen İngiliz pilot, "Pek çok insanın aynı çaresizliği hissettiğini biliyorum. Sadece izlemek yerine bir şeyler yapma ihtiyacı duyduğunu da... Onların yaşadığı acılara alışmamızı istemiyorum. Gözlerimizi başka yöne çevirmemizi istemiyorum" çağrısı yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 125 sitede yayınlandı.
Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı24

Öğretmen kadın, astsubay eşini bıçakladı! Çıkan karar şaşırttı
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba62

Bakan Tekin'in elini havada bırakan DEM Partili vekile yanıtı bomba
Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti74

10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşıma bakın
Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber12

Bu nereden çıktı şimdi! Taraftarı endişelendiren haber
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motorine indirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu

İndirim bekleyenlere kötü haber! Hesaplar alt üst oldu
Altın fiyatlarına çifte kıskaç! Uzmanlar yeni seviyeyi işaret etti, gözler cuma gününde

Altın fiyatlarına çifte darbe! Tüm hesaplar değişecek
Osimhen için 'Kronik' dedi! Sonra özür diledi

Canlı yayında söylediklerine tepki yağdı! Sonra özür diledi
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor24

Sercan Sayal için yolun sonu

Beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadının bacağı koptu

Beton mikserinin altında kaldı! Sonrası korkunç
Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede

Bir zamanlar Haaland'ı eleyip gol kralı olmuştu! Şimdi bakın nerede
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı72

Sedat Peker, Hacı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı