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Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı Denizin Dibinde Kutlandı

Fethiye'de Cumhuriyet Bayramı Denizin Dibinde Kutlandı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü deniz dibinde açtıkları Türk bayrakları ile kutladı. Eğitmen ve 6 dalgıç, özel bir dalış yaparak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü deniz dibinde de kutlandı.

Fethiye'de dalgıçlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı denizin 5 metre dibinde Türk bayrakları açarak kutladılar. Fethiye dalış okulundan bir eğitmen ve 6 dalgıç Dalyan koyu açıklarında Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için özel dalış yaptı. Dalış okulu eğitmeni Önder Diktaş Türk bayrağı açarken dalgıçlar İbrahim Tombak, Barış Safran, Alperen Beyaz, Yiğit Yaba, Berkay Kayıran ve Kristian Runic ise ellerinde Türk bayrakları ve kutlama mesajı afişi ile 'geçiş' yaptı.

Denizin dibinde açılan Türk bayrakları ile yüzen dalgıçlar balıklar ile ilginç görüntüler oluşturdu. Dalış Okulu eğitmeni Önder Diktaş, her yıl Cumhuriyet'in kuruluşunu deniz dibinde farklı gösteriler yaparak kutladıklarını söyledi.

Bu yılki gösteride 6 dalgıcın yer aldığını anlatan Diktaş, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünü deniz dibinde yaklaşık 15 dakikalık bir gösteri ile kutladık. Bayrak geçişi gerçekleştirdik ve balıklar ile güzel bir görsel oluşturduk. Bu anları da su altı kamerası ile görüntüledik. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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