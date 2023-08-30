Fatsa'da 30 Ağustos kutlaması

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü tüm yurt genelinde olduğu gibi Ordu'nun Fatsa ilçesinde de törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü tüm yurt genelinde olduğu gibi Ordu'nun Fatsa ilçesinde de törenle kutlandı.

15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törene Kaymakam Avni Kula, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, resmi daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri şehit yakınları ve öğrenciler katıldı.

Tören, Kaymakam Avni Kula ve Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Daha sonra Fatsa Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Mehmet Yazgan törende yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922'de kazandığımız büyük zaferin 101. yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Asil Türk milleti kahraman Türk ordusu ile birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 101 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekün bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır" dedi.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine uygun şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi.

15 Temmuz Özgürlük Meydanı'ndaki törenden sonra Kaymakam Avni Kula makamında tebrikleri kabul etti. - ORDU