Fatih'te sağanak yağış etkili oldu, tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle tramvay seferlerinde de aksamalar yaşanmaya başlandı. İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle tramvay seferlerinde de aksamalar yaşanmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen sağanak yağış, etkili olmaya başladı. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanaktan kaynaklı Fatih Aksaray bölgesinde tramvay seferlerinde aksamalar yaşanmaya başladı. Su birikintilerinden dolayı da bazı bölgelerde araçlar ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Yerel İstanbul Fatih Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Fatih'te sağanak yağış etkili oldu, tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.