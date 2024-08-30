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Fatih Dönmez, KYK Yurdu İnşaatını İnceledi

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Eskişehir'de yapımı sürdürülen Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurdunun inşaatına ziyarette bulundu. Yurt inşaatında sona yaklaşılıyor.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından Eskişehir'de yapımı sürdürülen Kredi Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurdunun inşaatına ziyarette bulundu.

66. Hükümet Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, GSB tarafından Eskişehir yaptırılan öğrenci yurdu inşaatını Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan eşliğinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi yapılarak Muttalip bölgesinde 6 blok ve 1 sosyal tesisten oluşan 2 bin kişi kapasiteli yurt inşaatında sona yaklaşıldı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, mevcut 12 yurt yerleşkesinde toplamda 17 bin 500 kişilik konaklama kapasitesiyle üniversite öğrenimi için Eskişehir'e gelen gençlere barınma ve yemek hizmeti sunuyor. İnşaat çalışmalarında sona yaklaşılan 2 bin kişilik yurdunda hizmete girmesiyle daha ferah ve konforlu alanlara kavuşacak olan üniversite öğrencileri eğitim süreçlerini sorunsuz bir şekilde tamamlama imkanına sahip olacak.

Eskişehirin yüksek öğrenim alanındaki değerini artıracak projelerden biri olan yurt inşaatındaki çalışmaları yerinde inceleyerek Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden bilgi alan Milletvekili Dönmez, yeni yatırımlar için çalışmaların devam edeceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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