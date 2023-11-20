Fadıloğlu, yetim ailelerin sorunlarına ortak oluyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yetim Koordinasyon Merkezi'nden yararlanan yetim aileleri ve çocuklarını evlerinde ziyaret etti. Yetim çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ev ziyaretlerini aralıksız bir şekilde sürdüren Şehitkamil Belediye Başkan Rıdvan Fadıloğlu, son olarak Yeni Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Zeliha Gözüaçık'ın evine konuk oldu. Aile ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, ailenin istek ve sıkıntılarını da dinledi. Sorunların giderilmesi adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Fadıloğlu, çocuklarla da yakından ilgilendi. Çocuklara çeşitli hediyeler sunan Başkan Fadıloğlu, eğitim durumlarıyla ilgili de kendilerinden bilgi aldı. Başkan Fadıloğlu, daha sonra Batıkent Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Hamide Erketir'in evine misafir oldu. Aile ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, Hamine Erketir'in istek ve sıkıntılarını dinledi. Başkan Fadıloğlu, tüm sıkıntıların giderilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

"Misafirperverlikleri için ailemize teşekkür ediyoruz"

Hamide Erketir'in evinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bugün Buğlem'in evine misafir olduk. Buğlem bizim göz bebeğimiz, okulda tanışmıştık. Ondan sonraki süreçte benden bir park istemişti, okul için ama şahsına değil. Bütün arkadaşları kullansın diye. Onun sayesinde okula park yapıldı. Onun için okulda da çok meşhur Buğlem. Bizim gözdemiz, tebrik ediyoruz, başarılarının devamını diliyoruz. Hem annemize "Merhaba" diyelim hem yavrularımıza "Merhaba" diyelim, dedik. Allah, başarılarını daim eylesin, vatana millete hayırlı evlatlar olsunlar inşallah. Misafirperverlikleri için ailemize teşekkür ediyoruz. Annesi pasta yaparken de yardım etmiş, sevgisini katmış. Çok tatlı bir pasta olmuş. Kendinin şekerliğinde bir pasta yedik. Teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Rabbim, hiçbir zaman başkanımızı başımızdan eksik etmesin"

Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren 3 çocuk annesi Hamide Erketir, "Sağ olsun Başkanımız, bugün bizleri evimizde ziyaret ederek mutlu etti. Başkanımız; sürekli bizim yanımızda, her türlü sıkıntımızda yanımızda, her zaman bizim bir desteğimiz. Allah, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Rabbim, hiçbir zaman Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Çocuklarım da Başkanımızı çok seviyor. Bir de kızımın adına da okulunda park yapılınca daha bir sevgi gösteriyor Başkanımıza. Bugün de misafirimiz oldu, evimize neşe verdi. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP