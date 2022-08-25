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ESOB Başkanından 'Yerel esnaftan alışveriş yapın' çağrısı

Yerel Haberler

ESOB Başkanından 'Yerel esnaftan alışveriş yapın' çağrısı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, halka okul sezonu öncesi yerel esnaftan alışveriş yapılması çağrısında bulundu.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, halka okul sezonu öncesi yerel esnaftan alışveriş yapılması çağrısında bulundu.

Başkan Öztürk; "Okul döneminin yaklaşmasıyla birlikte kırtasiye alışverişleri de artış göstermeye başlıyor. Alışverişlerinizde yerel esnafı tercih edin" dedi. Hem kaliteli hem uygun fiyatlar için yerel esnafın tercih edilmesi gerektiğini aktaran Başkan Bahamettin Öztürk; "Okulların açılış tarihi yaklaşıyor. Veliler ve öğrenciler okula hazırlık yapmaya başlayacak. Özellikle kırtasiye malzemeleri öğrenciler için çok önemli. Hem kaliteli hem de uygun fiyat arayışında olan veliler alışverişlerinde mutlaka yerel esnafı tercih etmeli. Her şeyden çok değer verdiğimiz çocuklarımıza ne malzemeden yapıldığı belli olmayan ucuz ve kalitesiz ürünleri layık görmeyelim. Hem sağlıklı hem de uzun ömürlü malzemeleri tercih edelim. Bunun için de zincir marketleri değil, esnafımızı önceliğe alalım" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

alışveriş Kırşehir Yerel Haberler

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