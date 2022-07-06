Esnaftan Başkan Soyer'e Destek Teşekkürü

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve birlik üyelerini ağırladı. Birlik yöneticileri, pandemi ve kriz dönemlerinde verdiği destek için Başkan Soyer'e teşekkür etti. Soyer ise "Bana verilebilecek en büyük ödülü verdiniz. Esnafımız İzmir şehrinin harcıdır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mayıs ayında düzenlenen genel kurulda bir kez daha seçilen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu'yu makamında ağırladı. Toplantıya birliğin yönetim ve disiplin kurulu üyeleri de eşlik etti.

Zekeriya Mutlu, pandemi başta olmak üzere kriz dönemlerinde esnafa verdiği destek için teşkilatı adına Başkan Tunç Soyer'e teşekkür ederek "O zor günlerde sizi yanımızda hissetmiş olmanın minnet duygusunu aktarmak istedik. Yaptığınız çalışmalarda bize nerede görev düşüyorsa yanınızdayız" dedi.

Başkan Tunç Soyer ise "Bana verilebilecek en büyük ödülü verdiniz. Sizin takdiriniz tüm yorgunluğumu alıyor ama her ödül, takdir omuzlardaki yükü arttırır. Çünkü ona layık olmak gibi bir sorumluluğu beraberinde getirir. Ben omuzlarımdaki yükü ağırlaşmış ama onun gereğini yapmak için aynı zamanda kendimi güçlü hissediyorum" diye konuştu. Esnafın İzmir'in harcı olduğunu belirten Başkan Soyer, "Her ne yaptıysak canla başla yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Yaşadığımız ve giderek artan sıkıntılar daha çok birbirimize sahip çıkmamız gerektiğini ortaya koydu" dedi.

ANKA / Yerel