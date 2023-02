Esnaf, Aksaray'da TOKİ'nin Yaptığı Yeni Sanayi Sitesine Tepkili: "Kapı En Son Arkadaşın Üstüne Düştü. Burada Her Şey Emanet. Şu Duvar Sallanır Mı"

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da TOKİ'nin yaptığı Yeni Sanayi esnafı, yaşadıkları sorunları kendilerini ziyarete gelen CHP il yönetimine anlattı. Esnaf yaşadıkları sorunları şöyle anlattı:

"BİZİM BURADA HER ŞEY EMANET"

"Bir buçuk aydır buradayız, kapılarda sıkıntı vardı yapıldı işte ama mecbur kendimiz yaptık bir kişiyle kapatamıyoruz ki kapıyı en son arkadaşın üstüne düştü yan tarafta, kapılar çok düşüyor. Bizim burada her şey emanet. İleride çaycı var onun duvarı sallanıyormuş eksper çağırmışlar eksper tahta çakmış o duvarın kısmına. Şu duvar sallanır mı? Ben şimdi motor asacağım yukarıya bağlayacağım yok, sistem bozuk. Üst yok bir şey yok yazıhane yok."

"GERÇEKTEN ESNAF ZOR DURUMDA"

"Malzemeye yetişemiyoruz, bir yıl içerisinde yüzde yüzü geçti metresi 10 liraydı şimdi 15-20 lira en kötü şartta artı malzeme yok adam satma taraftarı değil. Önceden toptancı geliyordu evrakla mal veriyordu şimdi peşin parayla alamıyoruz. BAĞ-KUR ödüyoruz abi zar zor ödeyemezsen çocuk gidiyor ilaca yetişemiyoruz bu sefer esnaf zor. Kimi taraf memnun kimi taraf ızdırapta vatandaşı biliyorsun yüzde elli, elli bölünüyor. Gerçekten esnaf zor durumda politikadan ziyade siyasetten ziyade hepimizin yaşadığı bir şey var araba, ev almak hayal oldu. Ekonominin savunulacak bir yanı kalmadı artık ekonomi herkesin gördüğü gibi, savunan da yalan söyler. Hayatta her şey ekonomiye bağlı benim ekonomim iyi olursa harcarsın, zaten parası olanlar katladı gitti olan arada küçük esnafa oldu, zengin parasını katlıyor."

"180 BİN LİRAYA DÜKKAN ALDIK 205 BİN LİRA BORCUMUZ ÇIKIYOR YATIRDIĞIMIZ PARALAR HEP GİTTİ"

"Dükkan kira değil, aldık ama ödeyemedik biraz sıkıntılar var. Buraya alışmaya çalışıyoruz müşteriler daha tam alışmadı biz kendimiz alışamadık burası açık alan olduğu için soğuk oluyor. Peşin para ödeseydik indirim oluyordu ama denkleyemedik. Ödediğimiz paralar her altı ayda bir zam geliyor faiz değişiyor her altı ayda bir faiz işliyor taksiti ödüyoruz faizi ödeyemiyoruz. 180 bin liraya dükkan aldık 205 lira gözüküyor borcumuz şu an yatırdığımız 30 ay para var o öldü 1600 lira yatırdık onlar da öldü 180 bin liraya dükkan aldık 205 bin lira borcumuz çıkıyor yatırdığımız paralar hep gitti. Her altı ayda bir 25 bin lira zam geliyor o da bizi baya bir etkiliyor."

"Burada üç duvar yapıp bırakmışlar başka bir şey yok ne üst kat var ne o var ne bu. Hiçbir şey yok sadece dört duvar, o da dükkan, dükkan değil yukarısı akıtıyor, kapılar desen öyle hiç bir şey yok yani. Şu anda 600 bin lira para harcadım."

"KAPI, TAVAN, PENCERE YOK"

"Geçen AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu geldi dükkanıma. Ben 'buyur abi ne parça lazım' dedim, 'beni bilmedin mi' dedi. Sen kimsin seni bileceğim, dükkanıma günde bir sürü müşteri geliyor. Herkes benim gibi tepki gösterse olur ama herkes yalaka olmuş herkes şakşakçı olmuş bir şey yok git Meclis'te el kaldır başka bir şey yok. Hastaneden haberin yok, yoldan haberin yok hiçbir şeyden haberin yok. Sahipsiz Aksaray şu dükkanlara bak hayvan mandırası gibi aynı. Geçen MHP Siirt il başkanı geldi burada arabası kalmış bana dedi ki 'il başkanı milletvekilinden forslu olur, bizim Siirt'e böyle dükkanlar yapsınlar bunların kolunu bacağını kurarım' diyor. Orası memleket de burası değil mi abi? Şuraya baksana adam 500 bin liraya dükkan aldı 500 bin lira içine para harcadı. Kapı yok, tavan yok, pencere yok. Olmaz böyle bir şey. Eli dosyalı bir adam geldi 'ben TOKİ'den geliyorum buranın ne eksiği var' dedi. Deveye demişler ki boynun neden eğri buranın neresi düzgün dedim. Adam dedi ki 'biz yaptık', adam akıllı yapsaydınız o zaman. Yazık bu millete vallahi yazık Aksaray'da parti gözetmeyeceksin, iş yapacak adam lazım. Buradan büyük bir rant sağlandı, bizim kooperatife yer verilmedi çok büyük rant döndü. Diyarbakır'a bir sanayi yapmışlar bal dök yala orası memleket de burası değil mi? Biz insan değil miyiz?"