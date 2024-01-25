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Eskişehirli Yüzücü İsmail Kerem Kurtoğlu, Bulgaristan'da Milli Formayla Yarışacak

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Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı yüzücüsü İsmail Kerem Kurtoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından milli takıma davet edildi. Kurtoğlu, 23-25 Şubat 2024 tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek Sharks Swimming Cup Burgas Yüzme Müsabakası'nda ay yıldızlı formayla yarışacak. Ayrıca Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün yüzme antrenörü Mert Girgin de müsabakalarda görev yapacak.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı yüzücüsü İsmail Kerem Kurtoğlu (18), 23-25 Şubat 2024 tarihlerinde Bulgaristan'da yapılacak Sharks Swimming Cup Burgas Yüzme Müsabakası'nda ay yıldızlı formayla yarışacak.

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün 18 yaşındaki başarılı yüzücüsü İsmail Kerem Kurtoğlu, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından milli takıma davet edildi.

Genç yüzücü Kurtoğlu, federasyonun 2023-2024 yüzme sezonu içerisinde yer alan ve 23-25 Şubat 2024 tarihleri arasında Bulgaristan'da yapılacak olan Sharks Swimming Cup Burgas Yüzme Müsabakası'nda ay yıldızlı forma ile yüzecek.

Ayrıca Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübünün yüzme antrenörü Mert Girgin de müsabakalarda görev yapacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

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