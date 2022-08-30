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Eskişehir yerel haberi | Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

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Eskişehir yerel haberi | Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Edinilen Eskişehir haberine göre Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanırken, resmi geçit töreninde komandoların gösterisi büyük beğeni topladı.

Eskişehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlanırken, resmi geçit töreninde komandoların gösterisi büyük beğeni topladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, yurt genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de kutlandı. Atatürk Bulvarı'nda yapılan kutlamalara Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar çerçevesinde resmi geçit töreni düzenlendi. Renkli geçen etkinliklerde, Vali Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen özel araca binerek halkı selamladı. Tören, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile devam etti. Binbaşı Ersavaş Özbek'in günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmasının ardından şiir dinletileri, lise öğrencileri tarafından okundu. Daha sonra İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar hazırladıkları silah gösterisini izleyenlere sundu. Yoğun alkış alan gösterinin ardından Odunpazarı Halk Oyunları ekibinin hazırladığı gösteri sahnelendi. Çeşitli halk oyunlarının oynadığı gösteri büyük beğeni topladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Kemal Atatürk Erol Ayyıldız Eskişehir Yerel Haberler

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