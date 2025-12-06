Türkiye'nin en zengin tıbbi aromatik merkezi Eskişehir'de

Dünyanın farklı noktalarından 220'nin üzerinde tıbbi aromatik bitki çeşidinin bir araya getirildiği Eskişehir, bu alanda Türkiye'nin en zengin genetik kaynak merkezi olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 7 yıl önce Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği ile başlatılan proje çerçevesinde çalışma yapıldı. Dünyanın farklı noktalarından toplanan 220'nin üzerinde tıbbi aromatik bitki, Eskişehir Orman Fidanlığı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'nde bir araya getirildi. Merkezin, Türkiye'deki başka hiçbir fidanlıkta olmayan düzeyde çeşitlilik sunmasıyla öne çıktığı belirtildi. Bitkilerin gıda, ilaç ve kozmetik gibi birçok sektörde kullanıldığı ifade edildi.

"Türkiye'nin hemen hemen hiçbir fidanlığında bulunmayan bir sayı"

Tıbbi aromatik bitkiler üzerine çalışmalar yapan ESOGÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğr. Üyesi Prof. Dr. Duran Katar, konuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Prof. Dr. Katar, "Türkiye'nin farklı yerlerinden, hatta yurt dışından da bir kısmı olmak üzere 220'nin üzerinde tıbbi aromatik bitki türünü Eskişehir Orman Fidanlığı'nda topladık ve 40 dekarlık bir alanda bu bitkilerin genetik kaynaklarını oluşturduk. Daha sonra bu bitkilerin tanıtılması amacıyla yine Orman Fidanlığı'nın dış tarafında 40 dönümlük bir parsel oluşturuldu. Bu tıbbi bitkiler öğrenciler, üreticilerin ve halktan görmek isteyen bireylerin ziyaretine açıldı. Bitkiler sadece Eskişehir için değil, Türkiye'nin birçok iline de üretim amaçlı tohum, fide ve fidan geliştirilerek verilebiliyor. Halkımızın bunlardan kendisi üreterek temiz ve kalıntısız şekilde faydalanması gerekiyor. Organik olmasa bile en azından iyi tarım uygulamalarıyla üretim yapan firmalardan temin edilecek tıbbi aromatik bitkilerin sağlıklı bir yaşam için hem gıda hem çay olarak kullanılmasını öneriyoruz" dedi.

"Altyapı oluşturma özelliğine sahip genetik kaynaklar barındırıyoruz"

Genetik çeşitlilik itibarıyla Türkiye'nin en zengin tıbbi aromatik genetik kaynak merkezinin Eskişehir'de olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Katar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tıbbi aromatik bitkiler gelecekte kozmetik sanayinde kullanıldığı gibi aynı zamanda gıdaların raf ömrünü uzatmak için ve işlenmiş gıdaların kullanılabilir şekilde raflarda tutulabilmesi için de kullanılıyor. Baharat olarak kullanılıyor. Çay olarak dünyanın her tarafında kullanıldığı gibi hem beşeri hem de zoonoz hastalıkları için bitkisel kökenli ilaçların geliştirilmesinde de kaynak oluşturuyor. Bu alanda bir altyapı oluşturma özelliğine sahip genetik kaynaklar barındırıyoruz."