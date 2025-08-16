Eskişehir Tarım Fuarı Hazırlıkları Başladı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2-6 Eylül 2025'te düzenlenecek Eskişehir Tarım Fuarı hazırlıkları kapsamında TÜYAP yetkilileri ile iş birliği görüşmesi yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, 2-6 Eylül 2025 tarihleri arasında ETO Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Eskişehir Tarım Fuarı hazırlıkları kapsamında TÜYAP yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda fuarın üreticilere sağlayacağı katkılara değinen İl Müdürü Yüksel Çil, "Bu fuar, Eskişehir tarımı ve üreticilerimiz için büyük bir fırsat. Tarım teknolojilerindeki en son yenilikler, modern mekanizasyon ve sulama sistemleri, akıllı tarım uygulamaları ve sürdürülebilir üretim teknikleri, çiftçilerimizle doğrudan buluşturulacak. Çiftçilerimiz, bu uygulamaları yerinde görerek hem üretim verimliliğini artıracak hem de tarım süreçlerini daha bilinçli ve modern yöntemlerle yönetme şansı bulacak. Fuar, Eskişehir'in tarımsal potansiyelini güçlendirecek ve bölge üreticilerimizin yeni teknolojileri öğrenmesine önemli katkı sağlayacak" dedi

"Tüm çiftçilerimizi ve üreticilerimi bu büyük buluşmaya davet ediyorum"

Fuarın yenilikçi çözümleri çiftçilerle buluşturan bir platform olacağına dikkat çeken Çil, "Eskişehir Tarım Fuarı, tarımda yenilikçi çözümleri çiftçilerimizle buluşturan bir platform olacak. Mekanizasyon, sulama sistemleri, akıllı tarım uygulamaları ve çevre dostu üretim teknikleri üreticilerimizle paylaşılacak. Tüm çiftçilerimizi ve üreticilerimizi bu büyük buluşmaya katılmaya davet ediyorum. Tarımda modernleşme ve verimlilik yolunda atılacak her adım, Eskişehir çiftçisinin geleceğine katkı sağlayacak." İfadelerini kullandı.

Toplantıya TÜYAP Proje Grup Satış Müdürü Taylan Taner, Proje Pazarlama Müdürü Doruk Aydın, Proje Pazarlama Uzmanı Utku Eroğlu ve Proje Satış Müdürü Burak Baykal Özdemir katıldı. Ayrıca Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Öz ile İl Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi Bihter Andaç toplantıda hazır bulundu. - ESKİŞEHİR