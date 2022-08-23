Eskişehir haberi! Sümer Mahalle Meclisi'nden Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt'a Ziyaret

Gelen Eskişehir haberine göre Odunpazarı Kent Konseyi Sümer Mahalle Meclisi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’u ziyaret etti. Başkan Kurt, mahalle meclisinin talep ve isteklerini dinledi, sorularını yanıtladı.

Odunpazarı Kent Konseyi Sümer Mahalle Meclisi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt, mahalle meclisinin talep ve isteklerini dinledi, sorularını yanıtladı.

Başkan Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Mahalle Meclisleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda Sümer Mahalle Meclisi ile bir araya gelen Kurt, mahalle meclisinin talep ve isteklerini dinleyerek notlar aldı.

Etüt Proje Müdürü Emel Akdemir Mut'un da katıldığı toplantıda Kurt, Pütün Sokak'ta yaşanan sorunlara dair, "Pütün Sokak sakinleri için Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi olarak gerekli çalışmaları yapacağız" diye konuştu. Güncel siyaset ve ekonomi de toplantının gündem maddeleri arasındaydı. Kurt, "Türkiye yönetilemiyor. Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmalı. Ekonomiyi yönetemedikleri gibi ülkeyi de yönetemiyorlar" dedi.