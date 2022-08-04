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Eskişehir haber: Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Vatandaşlarla Buluştu

Eskişehir haber: Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç Vatandaşlarla Buluştu

Eskişehir haberi: Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Akçakaya Mahallesi’nde vatandaşlar ile cemevinde buluştu. Ataç, “Şehrimizde kurduğumuz bu güzel diyalog, samimiyete dayalı güven ortamı, birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Eskişehir’i daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız” dedi.

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Akçakaya Mahallesi'nde vatandaşlar ile cemevinde buluştu. Ataç, "Şehrimizde kurduğumuz bu güzel diyalog, samimiyete dayalı güven ortamı, birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Eskişehir'i daha güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor. Ataç son olarak Akçakaya Mahallesi'nde bulunan cemevinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Ataç, "Hemşehrilerimiz ile her noktada bir araya gelmeyi sürdürüyoruz. Bugün de Akçakaya'da mahalle sakinlerimiz ile buluştuk. Vatandaşlarımız ile aramızdaki güzel diyalog beni çok mutlu ediyor. Gittiğimiz her yerde gösterdikleri ilgiden dolayı tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Şehrimizde kurduğumuz bu güzel diyalog, samimiyete dayalı güven ortamı, birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Eskişehir'i daha da güzel yarınlara hep birlikte taşıyacağız" diye konuştu.

ANKA / Yerel

Ahmet Ataç Eskişehir Tepebaşı Yerel Haberler

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