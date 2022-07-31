Eskişehir haber | Eskişehir Büyükşehir'den Halk Ekmek'e Yeni Tesis

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) önemli sosyal projelerinden biri olan Halk Ekmek, yeni tesisine kavuşuyor. Ankara Yolu üzerinde yaklaşık 6 bin metrekarelik alanı kapsayan yeni fabrikanın sene sonuna kadar hizmete açılması planlanıyor.

EBB, 2001 yılından bu yana Eskişehirlilerin ekmek ihtiyacını karşılayan Halk Ekmek Tesisleri'ni yeniliyor. Gerek mevcut tesisin kapasitesinin artan ihtiyaca cevap verememesi gerek teknolojisinin eskimesi nedeniyle, yeni tesis kurulumu için ekipler çalışmalara başladı.

Yeni tesis ile ilgili bilgi veren EBB Başkanı Yılmaz Büyükerşen, şunları söyledi:

"AİLE BÜTÇELERİNE DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

"Uzun yıllardır çok önemli bir sosyal proje olan Halk Ekmek, sessiz sedasız her gün on binlerce ailenin bütçesine ufak da olsa katkı sağlıyor. Özellikle ekonomik krizin derinleştiği bugünlerde tüm güçlüklere rağmen üretimini arttırarak daha fazla vatandaşımızın yanında olmaya, aile bütçelerine destek olmaya devam ediyoruz. Yenilemiş olduğumuz büfelere pek çok mahallemizden talepler geliyor. Bir taraftan da bu konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.

"VATANDAŞ YAKLAŞIK 15 MİLYON TL TASARRUF ETTİ"

Son bir yıl içerisinde 15 milyon 453 bin adet somun ekmek üretimi gerçekleştiren Halk Ekmek, ucuz fiyat politikası ile yaklaşık 15 milyon TL'ye yakın bir paranın vatandaşımızın cebinde kalmasına olanak sağlamıştır. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yeni ve modern bir fabrikanın kurulması için yeni tesislerimizin yapımına başladık. Ankara Yolu Yaş Sebze ve Meyve Hali yanında bulunan arazimize yapmakta olduğumuz tesis, her yönüyle Türkiye'nin örnek ekmek üretim fabrikalarından biri olacaktır. Öyle sanıyorum ki 2023 yılının başında tesisimiz hizmete başlayacak. Yeni tesisle birlikte yeni ekmek çeşitlerini de halkımızın beğenisine sunmayı planlıyoruz. Bu güzide yatırımımızın da şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."