Eskişehir haber! Eskişehir Alpu Ovası'na Yapılması Planlanan Uraysim Projesi'ne Mahkemeden İptal Kararı

Eskişehir habere göre Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı davada idare mahkemesi, Alpu Ovası'ndaki verimli tarım arazilerine yapılması planlanan ve daha önce “uygulanmasının telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacağı” gerekçesiyle yürütmesi durdurulan Ulusal Raylı Sistemler Test Merkezi (URAYSİM) Projesi kapsamındaki kamulaştırma işlemlerini iptal etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davada idare mahkemesi, Alpu Ovası'ndaki verimli tarım arazilerine yapılması planlanan ve daha önce "uygulanmasının telafisi güç ve imkansız zararlara yol açacağı" gerekçesiyle yürütmesi durdurulan Ulusal Raylı Sistemler Test Merkezi (URAYSİM) Projesi kapsamındaki kamulaştırma işlemlerini iptal etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 10 yıl önce başlanan ancak bir türlü bitirilemeyen Alpu Büyük Ovası'na yapılacak URAYSİM Projesi'yle ilgili idare mahkemesinde açtığı davayı kazandı.

İŞLEMLERİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce açtığı davada projenin yapılacağı bölgedeki durumun tespiti için atanan bilirkişinin 'kamu yararı yoktur' raporu sonrasında projenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişti. Belediye, açtığı son davada proje kapsamında yapılan kamulaştırma işlemlerinin iptal edilmesini talep etmişti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi alınan kamulaştırma kararlarının hukuki olmadığını belirterek, gerekçelerini mahkemeye sundu. Anadolu Üniversitesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın taraf olduğu davada mahkeme, son duruşmada kararını açıkladı. Mahkemenin gerekçeli kararının son bölümünde, "Dava konusu kamu yararı alınarak kamulaştırma işlemi ile bu işleme dayanılarak tesis edilen tapuya şerh verilmesine ilişkin işlemde hukuka uygunluk görülmemiş, işlemlerin iptaline karar verilmiştir" denildi.

Proje ile "Demiryolu Araçları için Test Yollarının inşası" güzergahında bulunan Alpu-Bozan, Odunpazarı-Karahüyük, Tepebaşı-Gündüzler, Tepebaşı-Margi, Tepebaşı-Sepetçi, Tepebaşı-Yakakayı da bulunan yaklaşık 6.000.000 m2 alandaki taşınmazların tarım arazisi vasfından çıkarılması öngörülüyordu.