Üye Girişi
Haberler

Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı: Kiraların önüne geçilemiyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, kira artış oranındaki yüzde 25 sınırının kaldırılması ile ilgili konuşarak, kiraların aşırı derecede arttığını ve devletin tüketiciler için bir uygulama yapması gerektiğini belirtti.

MELTEM KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Kira artış oranındaki yüzde 25 sınırının kaldırılması ile ilgili konuşan Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, "Tüketiciler için devletimiz tarafından bir uygulama yapılmalı. Yoksa bu kiraların önlenemeyeceğini görüyoruz. Aşırı derece kiraların arttığını görüyoruz" dedi.

Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, kira artış oranındaki yüzde 25 sınırının kaldırılması ile ilgili konuştu. Şu anda devletin açıkladığı kira artış oranının yüzde 65,7 olduğunu belirten Çelik, yüzde 100 kira artışı isteyen ev sahiplerinin olduğunu, kendilerine bununla ilgili şikayetler geldiğini ifade etti.

Vatandaşların konut almakta ve kiralamakta zorlandığını hatırlatan Çelik, "Bu işlerin düzelebilmesi için kısaca ekonominin istikrarlı olması lazım. Yani siz bir yerden bir yere fiyatı baskılarsınız ama öbür taraftan başka fiyatları engelleyemezseniz bunun önüne geçemezsiniz. Bunun kısacası istikrarlı bir ekonominin olması gerekir ki her şey yerine otursun" diye konuştu.

"Yüzde 25 sınırı önleyici bir durumdu"

Gazi Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2 yıldan beri devletimizin aldığı bir yönetmelikle kira oranlarında yüzde 25'lik bir artış oluyordu. Bu tabi uygulansa da uygulanmasa da neticede önleyici bir durumdu yani ev sahipleriyle kiracılar arasında bir pazarlık konusuydu. Bu kalktı. Serbest piyasa oluşmaya başladı. Yani gerçek fiyatlar yani şu anda hangi semtte oturuyorsanız o mahallenin gerçek fiyatları belirlenmeye başladı.

"Yüzde 100 kira zammı isteyen ev sahipleri var"

Biz öyle şeylerle karşılaşıyoruz ki yüzde 65 haricinde yüzde 100 kira zammı isteyen ev sahipleriyle karşılaşıyoruz. Ev tutmak isteyenler, sözleşme yapmak isteyenler ev sahipleri bizden yüzde 100 kira zammı istiyorlar gibi şikayetleriyle bunları anlıyoruz. Şu anda gerçek fiyat devletin açıkladığı yüzde 65,7'dir kira artış oranımız. Şu anda borçlar kanuna göre yapılan sözleşmeler bu şekilde devam ediyor. Bunun haricinde istenen fiyatlar karşılıklı ev sahibi ve kiracılar anlaşamaz ise mahkemeye gitmek zorundalar.

"Yüzde 25 sınırı getirilmeli"

Yüzde 25 sınırı getirilmeli. Daha kapsamlı tüketiciler için devletimiz tarafından bir uygulama yapılmalı. Yoksa bu kiraların önlenemeyeceğini görüyoruz. Aşırı derece kiraların arttığını görüyoruz. Tabi arz talep dengesinin bozulduğunu, çok fazla inşaat üretiminin olmadığını görüyoruz. Eskişehir'de kentsel dönüşüm henüz yerine oturmuş durumda değil. Ağır aksak bir durumda gidiyor. İnşaat maliyetleri bu dönemde dövizin, altının arttığı dönemde, ekonominin bozuk olduğu dönemde inşaat maliyetlerinin de yüksek olduğunu, çok fazla inşaatın yapılmadığını, sıcak paraya erişim olmadığından dolayı da daire satışlarının olmadığını, bu döngünün artık dönmediğini bundan dolayı da mevcut olan evlerin fiyatlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Yüksek olunca da insanlar dairelere ulaşamıyor, almakta sıkıntı çekiyor. Kiralamakta sıkıntı çekiyor. Buna bir an önce çözüm bulunması gerekir.

Bu işlerin düzelebilmesi için kısaca ekonominin istikrarlı olması lazım. Yani siz bir yerden bir yere fiyatı baskılarsınız ama öbür taraftan başka fiyatları engelleyemezseniz bunun önüne geçemezsiniz. Bunun kısacası istikrarlı bir ekonominin olması gerekir ki her şey yerine otursun."

Eskişehir'deki ev kiraları hakkında da bilgi veren Çelik, kiraların en düşük 7 bin lira olduğunu, şehir merkezinde ise oturulabilecek evlerin 10 bin ila 30 bin lira arasında değiştiğini söyledi.

Kaynak: ANKA / Yerel

Eskişehir Emlak Yerel Ekonomi Güncel Haberler

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

14 Yaşındaki kız, TikTok takipçileri için çekim yaparken şelaleden düşerek hayatını kaybetti

 YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

YKS'de Türkiye 75'incisi olan yarışmacı bilemediği soruyla pes dedirtti

 Küresel piyasalardaki yangın Bitcoin'i de vurdu! Saatler içinde resmen çakıldı

Küresel piyasalardaki yangın Bitcoin'i de vurdu! Saatler içinde resmen çakıldı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Konya'da tarım işçileri önce kavga etti, sonra çadırları ateşe verdi

Konya'da tarım işçileri önce kavga etti, sonra çadırları ateşe verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title