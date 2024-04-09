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Eskişehir'deki bayram yoğunluğunda sokak müzisyenleri konser verdi

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Eskişehir'deki bayram yoğunluğunu fırsat bilen sokak müzisyenleri çarşı bölgesinin birçok noktasında konser verdi.

Ramazan Bayramı çerçevesinde uygulanan 9 günlük resmi tatilin başlamasıyla birlikte kent merkezinde yoğunluk başladı. Oluşan yoğunluğu değerlendirmek isteyen sokak müzisyenleri de çarşı bölgesinin birçok noktasında

konser verdi. Çevreden geçen yerli turistler müzisyenlere bağışta bulunurken, aynı zamanda o anları cep telefonu kameraları ve fotoğraf makineleri ile çekerek kayıt altına aldılar. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Eskişehir Yerel Yaşam Güncel Haberler

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