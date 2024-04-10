Eskişehir'de Vatandaşlar Bayramda Kabir Ziyareti Yaptı

Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde, kaybettikleri yakınlarını yalnız bırakmak istemeyen vatandaşlar kabir ziyareti gerçekleştirdi.

Günün erken saatlerinden itibaren bayram telaşına giren bazı vatandaşlar akraba ziyaretleri yaparken bazıları da vefat eden yakınlarının kabri başına gitti. Günün erken saatlerinden itibaren mezarlıklara akın eden vatandaşlar, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim ve dua okudu. Mezarlıklarda meydana gelen yoğunluk ve araç trafiği ise dikkat çekti. - ESKİŞEHİR