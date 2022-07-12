Eskişehir'de Mezarlıklara Ziyarete Gidenlere Çiçek Dağıtıldı - Haberler

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Eskişehir'de Mezarlıklara Ziyarete Gidenlere Çiçek Dağıtıldı

ANKA - Yerel
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Eskişehir'de Mezarlıklara Ziyarete Gidenlere Çiçek Dağıtıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklara ziyarete giden Eskişehirlilere yakınlarının kabirlerine dikmeleri için on binlerce çiçek dağıttı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle mezarlıklara ziyarete giden Eskişehirlilere yakınlarının kabirlerine dikmeleri için on binlerce çiçek dağıttı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği uygulamayı bu yıl da sürdürerek arife günü mezarlıklarda yakınlarını ziyarete gelen vatandaşlara rengarenk çiçekleri ücretsiz olarak dağıttı. Asri, Odunpazarı, Esentepe ve Zincirlikuyu mezarlıklarında yıllardır olduğu gibi bu Kurban Bayramı da kurulan stantlarda çiçek dağıtımı gerçekleştirilirken, vatandaşlar uygulama nedeniyle Başkan Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür etti. Vatandaşlar, "Yıllardır bir gelenek olan bu uygulamanın devam etmesini çok değerli buluyoruz. Bayram öncesi yakınlarımızın mezarlarına rengarenk çiçekler diktik. Emek verenlere çok teşekkür ediyoruz" dedi. Vatandaşların kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için Asri Mezarlığa arife gününden itibaren bayram süresince ücretsiz otobüs ring seferleri düzenlendi.

ANKA / Yerel

Kurban Bayramı Eskişehir Yerel Haberler

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