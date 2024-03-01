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Eskişehir'de mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

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Eskişehir'de bir kedi, ağaçta mahsur kaldı. Vatandaşların çabaları sonuç vermediği için itfaiye ekipleri müdahale etti ve kedi geri doğaya salındı.

Eskişehir'de ağaçta mahsur kalan kedi vatandaşın çabasıyla yere indirilemeyince itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak geri doğaya salındı.

Dün akşam saatlerinde İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde bir kedi tırmandığı ağaçta mahsur kaldı. Kedinin kendi çabalarıyla aşağıya inememesi üzerine vatandaşlar seferber oldu. Tüm uğraşlara rağmen kedi bulunduğu yerden indirilemeyince ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri duruma müdahale etti. Ekipler, merdivenli araç yardımıyla kediyi aşağıya indirerek geri doğaya saldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından anbean takip edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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