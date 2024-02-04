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Eskişehir'de Kedi Yuvalarını Dağıtan Şahıs Güvenlik Kameralarına Yakalandı

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Eskişehir'de kimliği belirsiz bir şahıs, vatandaşlar tarafından hazırlanan kedi yuvalarını tekmeleyerek dağıttı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.

Eskişehir'de önüne gelen kedi yuvasını tekmeleyerek dağıtan kimliği belirsiz şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.

Odunpazarı İlçesi'ne bağlı Büyükdere Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir şahıs, vatandaşlar tarafından hayvanların soğuk havalarda üşümemesi amacıyla hazırlanarak sokağa konulan kedi yuvalarını tekmeleyerek dağıttı. Şahsın yuvaları tekmelediği anlar, bir apartmana ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Mahallede büyük tepki toplayan görüntüler sosyal medyada da defalarca paylaşıldı. Öte yandan bölgedeki vatandaşlar, aynı şahsın sokakta tehditler savurarak dolaştığını da belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Odunpazarı Eskişehir kedi Hayvan Hakları Güvenlik Suç Yerel Yaşam Güncel Haberler

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