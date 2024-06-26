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Eskişehir'de 'Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası' verildi

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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Odunpazarı ilçesinde bir işletmeye 'Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası' teslim edildi. İşletme sahibi Abdullah Turhan'a sertifika, yetkililer tarafından takdim edildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Odunpazarı ilçesinde 'Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası' almaya hak kazanan işletmeye sertifikası teslim edildi.

Odunpazarı İlçesi Yahnikapan mahallesinde bulunan Turhanlar Süt Ürünleri LTD'ne ait hayvancılık işletmesi Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Yurt, Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilal Tosun ve görevli Veteriner Hekimler tarafından ziyaret edilerek 'Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası' işletme sahibi Abdullah Turhan'a takdim edildi. İşletme ziyaretinde açıklamalarda bulunan Şube Müdürü Mehmet Yurt, karantina ünitesine sahip tüm hayvanları kayıt altına alınmış, asgari teknik ve hijyenik şartlarda şap, tüberküloz ve bruselloz ile mücadele yönetmelikleri gereğince laboratuvar kontrolleriyle tüm hayvanlarının bu hastalıkları taşımadığı belirlenen işletmelere Tarım ve Orman Bakanlığınca Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası verildiğini söyledi. Yurt, işletmede bulunan 3 bin hayvanla Eskişehir başta olmak üzere Türkiye'nin hayvancılığına damızlık düve temini ve kaliteli süt üretimi alanlarında önemli katkılar sağlayan Turhanlar Süt Ürünleri LTD'nin genç yetkililerine emeklerinden dolayı teşekkür ve takdirlerini iletti.

Hastalıktan ari işletme sayısının 2024 yılında en az 20 işletmeye çıkarılması hedefleniyor

Şube Müdürü Mehmet Yurt, bakanlık tarafından özellikle ithal ve ari işletmelerden temin edilen hayvanlar ile ilgili yapılan düzenlemeler ile hastalıktan ari işletme sayısının artmasına önemli katkı sağlandığını ve verilecek ilave desteklerle 12 olan ari işletme sayısının 2024 yılında en az 20 işletmeye çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca İthal işletmelerden temin edilen hayvanlarda yüzde 50 hibe desteği imkanı veren 2023 yılı Düve Alım Desteği uygulamasında yapılan değişiklikle ismi yedek listede yer alan yetiştiricilerinde dahil edilerek başvuru yapan tüm yetiştiricilerin istenen özelliklere sahip hayvanları temin etme süresinin 31 Temmuz 2024 tarihine kadar uzatıldığını söyledi. Yurt, yetiştiricilerimizin bakanlığın sağladığı bu imkanlardan da faydalanarak hastalıktan ari işletme kurma imkanı bulacaklarına dikkat çekti.

İşletme yetkilisi Abdullah Turhan, 2013 yılında besi işletmesi olarak girdikleri hayvancılık sektörüne, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sağladığı destek ve İlçe Tarım Müdürlüğü personellerinin çalışmalarıyla 2018 yılında hastalıktan ari işletme sertifikası alarak yola devam ettiklerini, her geçen yıl kendilerini ve işletmelerini geliştirerek verimlerini ve kazançlarını arttırdıklarını ifade etti.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hastalıktan ari işletmeler ve düve alım desteği hakkında daha ayrıntılı bilgi almak isteyen yetiştiricilerin il ve ilçe müdürlüklerine başvuru yapabileceklerini açıkladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Odunpazarı Eskişehir Tarım Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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