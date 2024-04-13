Eskişehir'de Bayram Sonrası Turist Yoğunluğu

Eskişehir'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı bittikten sonra da kentin turistik yerlerinde sabahın erken saatlerini yoğunluk oluşturdu.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde, Ramazan Bayramı süresince oldukça kalabalık adeta turist akınına uğramıştı. Bayram sonrası da turist yoğunluğunun sabahın erken saatlerinden itibaren başladığı görüldü. Vatandaşlar, bayramın bitmesinin ardından aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklarda, tarihi bölgelerde gezip, bol bol fotoğraf çektirdiği görüldü. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşların keyifli zaman geçirdikleri gözlemlendi. - ESKİŞEHİR