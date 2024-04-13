Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Eskişehir'de Bayram Sonrası Turist Yoğunluğu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de vatandaşlar, Ramazan Bayramı bittikten sonra da kentin turistik yerlerinde sabahın erken saatlerini yoğunluk oluşturdu.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'nde, Ramazan Bayramı süresince oldukça kalabalık adeta turist akınına uğramıştı. Bayram sonrası da turist yoğunluğunun sabahın erken saatlerinden itibaren başladığı görüldü. Vatandaşlar, bayramın bitmesinin ardından aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren sokaklarda, tarihi bölgelerde gezip, bol bol fotoğraf çektirdiği görüldü. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşların keyifli zaman geçirdikleri gözlemlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Eskişehir turist Turizm Yerel Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title