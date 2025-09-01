Eskişehir Balık Pazarı'nda Yeni Sezon Coşkusu: Hamsi Fiyatları Yüksek Kalacak

Yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte Eskişehir balık pazarı hareketlenirken, balıkçı esnafı Muhittin Yarıcı, tezgahların 10 güne kadar çeşitleneceğini söyleyip, hamsi fiyatlarının ise artan maliyetler nedeniyle düşmeyeceğini belirtti.

Türkiye genelinde 1 Eylül itibarıyla av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar, yeni sezonun heyecanını yaşıyor. Tezgahlardaki hareketlilik, balık severler için de müjdeli bir haber. Balıkçı tezgahları şimdiden dolmaya başlarken, ilerleyen günlerde çeşitliliğin daha da artacağı belirtiliyor.

"Çok değil 10 güne kadar tezgahlar balıkla dolacaktır"

Yaklaşık 40 yıldır balıkçılık yapan Muhittin Yarıcı, sezonun ilk günlerine dair önemli bilgiler paylaştı. Yarıcı'nın ifadelerine göre, "Mevsim henüz yeni açıldığı için tezgahlarda şu an fazla çeşit yok, ancak 10 güne kadar tezgahlarımız balıkla dolacaktır. Türk halkının vazgeçilmezi olan hamsi kısa süre içinde başrolü alacak. Zaten halkın çoğu hamsici. Yavaş yavaş tezgahlarda hamsi bollaşacak ve en çok hamsi satmaya başlayacağız" dedi.

"Balığı tezgaha getirmenin maliyeti çok arttı"

Fiyatlar konusunda da açıklamalarda bulunan Yarıcı, "Kaliteli balık pahalı olur. Bugün Eskişehir'de iyi bir hamsinin kilosunun 250 ila 300 TL arasında değişiyor. Artan giderler ise fiyatları etkiliyor. Kullandığımız buz pahalılaştı. Balığı tezgaha getirmenin maliyeti çok arttı. Tezgahlarda şimdilik hamsi, istavrit ve sardalya gibi çeşitler bulunsa da, balık severlerin damak tadına uygun daha pek çok lezzet yolda" diye konuştu. - ESKİŞEHİR