Esenyurt Belediyesi Engelli Aracı Şarj İstasyonları Yerleştirdi

Esenyurt Belediyesi, bir ilke daha imza attı. İlçenin belirli noktalarına Engelli Aracı Şarj İstasyonu yerleştiren Belediye, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırarak, yolda kalma risklerini ortadan kaldırmış oldu.

Engelli vatandaşların yanında olan Esenyurt Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek ilçenin belirli noktalarına Engelli Aracı Şarj İstasyonları yerleştirdi. İstasyonların yer alacağı noktalar, uzman ekiplerce belirlenirken; bu çalışma sayesinde engelli araçlarının yolda kalma riski en aza indirgenmiş oldu. Engelli vatandaşlar aldıkları bu hizmetten dolayı memnuniyetini dile getirirken, çalışmanın diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini vurguladı. Belediye yetkilileri ise çalışmaların ilçe genelinde artarak devam edeceğini belirtti.

"ŞARJ DEMEK ENERJİ DEMEK"

Verilen hizmetten dolayı Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkürlerini ileten Yelda Seren, "Esenyurt büyük bir ilçe. Buna bağlı olarak engelli bireylerin sayısı da fazla. İlçenin her yanına kurulan engelli aracı şarj istasyon alanları sayesinde bizim hayatımız bir hayli kolaylaştı. Ben bu hizmetten çok memnun kaldım. Şarj demek bizim için enerji demek ve bizim yaşama uyum sağlamamız adına en temel ihtiyacımız. Önceden yolda kalma durumumuz çok oluyordu, ben de birçok yerde yolda kaldım. Şarj istasyonları sayesinde artık yolda kalmayarak aracımı bu noktalarda şarj etme imkanı bulacağım için memnunum" dedi.